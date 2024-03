Felipe Pigna brindó una clase magistral en el lanzamiento de la Escuela Luján para el Pensamiento Nacional

Con una clase magistral a cargo del reconocido historiador Felipe Pigna, este miércoles se realizó el lanzamiento de la Escuela Luján para el Pensamiento Nacional, una iniciativa que tiene por objeto generar un ámbito de reflexión y debate que aporte a la construcción del ser nacional y piense soluciones a las problemáticas y conflictos sociopolíticos del país y la región.

“Necesitamos conocer, entender y comprender qué nos pasa como país y como sociedad, por qué estamos cómo estamos, por qué soportamos estos niveles de pobreza y tenemos en toda la Patria gente revolviendo contenedores de basura. ¿Se puede explicar eso?, ¿se puede comprender las razones profundas qué nos llevaron a esta situación?, ¿qué nos pasó que en 200 años de historia no pudimos consolidar políticamente un proceso de desarrollo?”, interpeló el Intendente Leonardo Boto a un auditorio que colmó el Teatro Trinidad Guevara en la apertura del evento.

En este sentido, a través de disertaciones de reputados intelectuales, la Escuela busca reflexionar sobre los grandes hitos de la historia Argentina, analizando desde dónde se construyen las ideas y discursos dominantes, fortaleciendo el pensamiento autónomo, cuestionando mitos instalados y despertando conciencia nacional.

“El presidente Milei nos dice que tenemos que volver a ser la potencia que fuimos. Y es cierto que éramos una gran economía, que Argentina fue un país increíblemente rico, pero ocurrió sin ningún mérito, ocurrió solo porque teníamos lo que el mundo necesitaba. Y eso hizo que en pocas décadas ingresara al país una cantidad enorme de recursos. Ahora, ¿en qué se invirtió todo eso?, ¿se invirtió para un desarrollo industrial autónomo, que es la única fuente de poder nacional? Entonces, no éramos una potencia. Fuimos, sí, durante mucho tiempo, prácticamente una semicolonia británica. Entonces si no somos capaces de entender en profundidad, de correr el velo, no podemos cambiar lo que nos pasa”, continuó.

“Esta Escuela tiene que sacudirnos de esta siesta intelectual en la que estamos, donde nos pasa de todo y no podemos reaccionar. Si no podemos comprender, no podemos organizarnos y no podemos actuar. No hay peor dominación que no saber que uno está dominado. Tenemos que tener una concepción autónoma, generar nuestros propios marcos de pensamiento y encontrar los recursos para recuperar nuestra Nación. Ese es el desafío que tenemos por delante”, concluyó el Intendente.

Con sus reconocidas dotes de divulgador, Pigna repasó sin pausa 200 años de historia nacional y recaló en los grandes nombres que pensaron la Argentina, desde Mariano Moreno, Manuel Belgrano, José de San Martín y José Artigas, pasando por Juan Bautista Alberdi y Juan Manuel de Rosas, hasta Manuel Ugarte, Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros.

“Siempre es necesario pensar y repensar la historia argentina. Y estos momentos de cierto desconcierto son precisamente los momentos en los que más tenemos que hacerlo. Frente a la oferta del no pensamiento, tenemos que oponerle “la razón, sin perder nunca el corazón”, como decía el gran Carlos Gardel. Porque este pensamiento, en definitiva, excede el marco de los grandes pensadores, porque también está en nosotros, en nuestra cultura, en nuestro cine, en nuestros libros, en nuestras canciones y en nuestras películas”, expresó el autor de la ya clásica serie “Los mitos de la historia argentina”.

“Pensamiento nacional es todo lo que hoy aparece como en peligro y que tenemos que cuidar y cultivar. Pensamiento nacional es todo aquello que constituye nuestra identidad, que es una identidad maravillosa, una identidad muy clara, la nuestra, la argentina, y que vamos a defender caiga quien caiga y cueste lo que cueste”, finalizó Pigna.

Publicado el jueves 21 de marzo de 2024