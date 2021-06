Familias de la Escuela 12 reclaman presenciabilidad para sus hijos

Familias de la Escuela 12 Domingo Faustino Sarmiento, reclaman que sus hijos tengan presenciabilidad en la comunidad educativa ubicada en Güemes y Dr. Muñiz. Redactaron una carta dirigida a los responsables de está situación, según esgrimen, en el escrito.



«Los alumnos de la E. P. N.º 12 Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Luján (Bs.As.) tienen el derecho de aprender en la escuela.

No es una medida que se pide por excepción, es solicitar no ser la excepción de un derecho que desde el 01/03 al 19/04, que entra en vigencia el DNU que prohíbe la presencialidad,y desde el 16/06/21 que se restaura la educación presencial en casi todo el territorio de la pcia de Buenos

Aires, nuestros hijos no tienen.



Sabemos que la escuela debe ser un lugar seguro a nivel edilicio, y que ciertas obras son necesarias para mantener protegidos a quienes allí concurren. También que no siempre los tiempos de resolución de los problemas son breves.



Pero, si un problema se detecta e informa en 2018, se releva y constata a finales de 2020, creemos que debería ser solucionado con la mayor celeridad. Se deberían extremar las acciones para posibilitar que cuanto antes los alumnos/as que concurren al establecimiento puedan con la presencialidad mejorar sus aprendizajes.



Entendemos que hay familias que piensan que la presencialidad en el contexto de esta pandemia es un riesgo y lo respetamos.

Están en su derecho de educar en su casa.

Los que sabemos que el mejor lugar para aprender es la escuela, y que la presencialidad es desde lo educativo y lo social la forma de educar que nuestros hijos/as necesitan, también tenemos el derecho a que se nos respete.



Esperamos que cada uno de los responsables de solucionar los inconvenientes que afectan a la

escuela N.º12 hagan su mejor esfuerzo para que pronto nuestros niños/as vuelvan a concurrir a clases».

Firman esta nota Familias de E. P. N.º 12 Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Luján (Bs.As.)».

Publicado el martes 29 de junio de 2021