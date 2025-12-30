Falta de agua en el centro de Luján y algunos barrios: estiman hasta 72 horas para normalizar el servicio

AHORA

Publicado el martes 30 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Desde la Municipalidad de Luján informaron que durante la madrugada se procedió al apagado de las bombas del ramal principal, lo que afecta el suministro de agua en la zona céntrica y en barrios aledaños.

Según detallaron, se encuentran finalizando las tareas de recambio de 8 metros de cañería de 250 milímetros, correspondientes al conducto principal.

Indicaron además que el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva y que la normalización total de la presión podría demorar hasta 72 horas.

Por último, solicitaron a los vecinos comprensión ante la situación y pidieron hacer un uso responsable del agua durante este período.

Publicado el martes 30 de diciembre de 2025