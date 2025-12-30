AHORA
Falta de agua en el centro de Luján y algunos barrios: estiman hasta 72 horas para normalizar el servicio
Los detalles
Desde la Municipalidad de Luján informaron que durante la madrugada se procedió al apagado de las bombas del ramal principal, lo que afecta el suministro de agua en la zona céntrica y en barrios aledaños.
Según detallaron, se encuentran finalizando las tareas de recambio de 8 metros de cañería de 250 milímetros, correspondientes al conducto principal.
Indicaron además que el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva y que la normalización total de la presión podría demorar hasta 72 horas.
Por último, solicitaron a los vecinos comprensión ante la situación y pidieron hacer un uso responsable del agua durante este período.
