Falleció el técnico de Luján, “Pulga” Fredes — víctima del síndrome de Guillain-Barré

Publicado el martes 2 de diciembre de 2025

TSubtítulo: Tras varios días internado en el Hospital Austral de Pilar, Santiago “Pulga” Fredes no logró recuperarse de un cuadro grave del síndrome de Guillain-Barré.. El hermano Gustavo confirmó la noticia. Santi tenía 35 años.

Nota

Santiago “Pulga” Fredes, técnico de Luján, falleció hoy luego de luchar durante varios días contra un cuadro severo de Síndrome de Guillain-Barré (GBS), enfermedad neurológica que afecta los nervios periféricos.

Fredes había sido internado en el Hospital Austral de Pilar, donde recibió atención médica intensiva. Durante su internación se intentaron tratamientos habituales para GBS, pero su evolución no fue favorable.

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmune en el que el sistema defensivo del organismo ataca los nervios periféricos, dificultando la transmisión de señales nerviosas. Como consecuencia, puede provocar debilidad progresiva, parálisis y, en los casos más graves, complicaciones respiratorias.

Aunque muchas personas logran recuperarse tras tratamientos como inmunoglobulina intravenosa o intercambio de plasma, el pronóstico depende de la gravedad del caso y la rapidez del diagnóstico. En situaciones severas, el síndrome puede ser mortal.

La noticia de su muerte causó profunda consternación en la comunidad del fútbol local y en Luján. Compañeros, colegas y ex jugadores expresaron su dolor por la pérdida de quien fue un referente en los banquillos.

Desde Luján en línea, acompañamos en este momento a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del fútbol local. Que descanse en paz, “Pulga”.

