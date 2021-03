Ezequiel Pérez Naveiro se impuso en la interna de la UCR local

Se llevaron a cabo las elecciones internas de la Unión Cívica Radical y en Luján gaó Ezequiel Pérez Naveiro, quien dialogó con Luján en Línea luego del trirunfo.

«Teníamos mucho optimismo, nosotros estuvimos mucho más organizados con el tema de la logística y con muchas cosas que se hacen antes de una elección como esta, como para poder anticipar la perfomance el día de la elección. Siempre decíamos que si hacíamos todo mal, perdíamos. Recibíamos mensajes de mucha gente que nunca nos había acompañado y que en el último tramo nos llamó», comenzó.

«Entre todas las localidades hubo una diferencia de más de 50 votos. En Luján también se ganó. Pero yo creo que en total fue una diferencia de 90 votos. Lo más importante es haber ganado en todas las localidades. Nos ha pasado que perdimos internas, pero siempre en un par de localidades ganábamos. Incluso nos impusimos en Jáuregui, que siempre fue un bastión del oficialismo, pero la gente no come vidrio», agregó.

«A nivel provincial ganó Maxi Abad y nosotros fuimos de las cuatro listas la que más aportó a ese triunfo. Es una tranquilidad que toda la gente que generó este proceso de cambio en la provincia, ahora tenga la posibilidad de profundizarlo a través de Maxi», expresó.

«Hay mucho más Radicalismo de lo que se ve en un comité o en una contienda interna. Tuvimos la posibilidad en esta ocasión de que aparezcan dos listas más. A esa gente hay que buscarla, tiene que estar, ser parte, opinar y tomar decisiones. Nosotros tenemos que ampliar la base de sustentación si queremos hacer grande el partido y que entre en otras condiciones a Juntos por el Cambio, en cuanto a la mesa y al poder político. La manera en la que tenemos que entrar y establecer la relación con los demás partidos tiene que ser diferente. Yo creo que ahí estuvo la equivocación del partido».

«Y después con la gente del oficialismo, siempre entendiendo que quedó muy expreso que el radical de Luján eligió el cambio. No entendimos nada si hacemos lo mismo que nos hicieron a nosotros. Tenemos que incluir a todos, tienen que ser parte de este proceso de cambio. Hay que entender que acá no ganó una lista o Ezequiel, sino que se necesitaba un cambio y ahora me toca a mí estar al frente del proceso».

«Si de todos los ámbitos del partido entendemos que esto es lo que votó la gente, el partido se va a hacer fuerte hacia adentro y si eso sucede el Radicalismo va a ser protagonista en Juntos por el Cambio y en la política de Luján, estableciendo otro tipo de convivencia con los diferentes sectores políticos. Nosotros no somos confrontativos, como sucedió el último tiempo, tanto hacia dentro del partido como hacia afuera», sostuvo.

«No somos más grupo. Aspiramos a ser un partido, que tiene que ser la conformación de muchos sectores, como fue hace mucho tiempo, y encontrar los mecanismos válidos para que puedan ser parte de una directriz que después cuando el partido traslada su visión, debe ser conformada por todas las voces de las diferentes líneas que lo integran. Esta semana vamos a empezar a reunirnos y empezar a charlar para ver cómo nos ponemos de acuerdo al respecto. Eso es fundamental porque de ahí tiene que salir el aporte a una mesa más grande, con otros partidos», cerró Ezequiel Pérez Naveira, Presidente del Comité local de la UCR, en diálogo con este medio.

Publicado el lunes 22 de marzo de 2021