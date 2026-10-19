Expo UNLu 2026, ya tiene fecha el 23 de octubre

Más de ocho mil estudiantes secundarios están inscriptos hasta el momento para participar en la Expo UNLu 2026, el viernes 23 de octubre próximo, de 9 a 16 horas, en la Sede Central de la Casa de Estudios.Esta nueva muestra anual abierta y gratuita, está dirigida a chicas y chicos de los últimos años de los secundarios, y a todas y todos los que quieran comenzar estudios en la Universidad.

El objetivo de este encuentro, que como todos los años se prevé multitudinario, será el de “brindar herramientas para la elección de una carrera universitaria y facilitar el acceso a la universidad”, y convocará tanto a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario de escuelas de la zona, como a todas aquellas personas interesadas en iniciar estudios superiores.

Durante la jornada, las y los estudiantes que lo deseen podrán también inscribirse para comenzar a cursar en 2027, llevando DNI y certificado de alumno/a regular.

Además, podrán conocer:

* Toda la oferta académica de la UNLu.

* La propuesta de orientación vocacional.

* Los talleres culturales abiertos y gratuitos y las actividades deportivas de todas las disciplinas.

* Información sobre las becas disponibles, el servicio de empleos y las pasantías rentadas.

* Otros servicios de la universidad pública y gratuita.

La convocatoria para participar sigue abierta. Los docentes y/o directivos que deseen participar con sus alumnos deben confirmar su asistencia mediante el siguiente formulario.

Las personas que asistan por su cuenta pueden confirmar su asistencia en este formulario.

Para más consultas o información adicional, se puede contactar al 2323-463228 o a la casilla de correo articulacionunlu@gmail.com

Esta actividad forma parte de la articulación «Del Secundario a la Universidad», que la UNLu lleva adelante junto a las Jefaturas Regionales 9, 10, 11 y 15, con el objetivo de acompañar a las y los estudiantes en la elección, el acceso y la permanencia en el nivel superior.

Fuente fotos y texto Noticias UNLu.