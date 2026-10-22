Expo UNLu 2026 no se suspende por lluvias

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Ante el pronóstico meteorológico que anticipa precipitaciones, la organización prevé que este viernes 23 las distintas instalaciones funcionen en espacios cubiertos. Más de nueve mil estudiantes secundarios están inscriptos para participar, desde las 9 y hasta las 16 horas, en la Sede Central Luján de la Universidad.

Esta nueva muestra anual abierta y gratuita, está dirigida a chicas y chicos de los últimos años de los secundarios, y a todas y todos los que quieran comenzar estudios en la Universidad, y ya cuenta con un amplio cronograma oficial de actividades previstas, que se desarrollarán en aulas, dependencias, y espacios abiertos de la Sede. El cronograma establece los lugares y los horarios de cada evento, y ya está disponible para conocer o descargar, en este enlace.

El objetivo de esta muestra, que como todos los años se prevé multitudinaria, será el de “brindar herramientas para la elección de una carrera universitaria y facilitar el acceso a la universidad”, y convocará tanto a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario de escuelas de la zona, como a todas aquellas personas interesadas en iniciar estudios superiores.

Visitarán la Sede Central de la UNLu chicas y chicos de 22 localidades diferentes, de toda la amplia región que abarca la influencia y el alcance de la UNLu. Durante la jornada, las y los estudiantes que lo deseen podrán también inscribirse para comenzar a cursar en 2027, trayendo DNI y certificado de alumno/a regular en formato pdf.

Además, podrán conocer:

* Toda la oferta académica de la UNLu.

* La propuesta de orientación vocacional.

* Los talleres culturales abiertos y gratuitos y las actividades deportivas de todas las disciplinas.

* Información sobre las becas disponibles, el servicio de empleos y las pasantías rentadas.

* Otros servicios de la universidad pública y gratuita.

La convocatoria para participar sigue abierta todo el día de hoy. Los docentes y/o directivos que deseen participar con sus alumnos deben confirmar su asistencia mediante el siguiente formulario.

Las personas que asistan por su cuenta pueden confirmar su asistencia en este formulario.

También se entregarán certificados de asistencia a quien así lo solicite, en el stand de “Difusión Institucional – Informes”.

La organización del evento determinó que los micros, combis o autos particulares deberán estacionar frente a la UNLu, sobre la calle Balleto. Se puede consultar la ubicación exacta en este enlace.

Para más consultas o información adicional, se puede contactar al 2323-463228 o a la casilla de correo articulacionunlu@gmail.com

Esta actividad forma parte de la articulación «Del Secundario a la Universidad», que la UNLu lleva adelante junto a las Jefaturas Regionales 9, 10, 11 y 15, con el objetivo de acompañar a las y los estudiantes en la elección, el acceso y la permanencia en el nivel superior.

Fuente texto y foto Noticias UNLu.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026