Exhibirán en la Plaza Belgrano el Papamóvil y el colectivo utilizados por Juan Pablo II en su histórica visita a la ciudad

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La Municipalidad informó que en el marco de la inauguración del Distrito Histórico de la calle San Martín, este sábado 17 de octubre, desde las 14 horas, vecinos, vecinas y visitantes podrán conocer en la Plaza Belgrano, a los pies de la Basílica, el Papamóvil y el colectivo utilizados por el papa Juan Pablo II durante su histórica visita a Luján, el 11 de junio de 1982.

Por eso, el mismo sábado 17 de octubre a las 18 horas, la Junta Municipal de Estudios Históricos brindará una charla junto a los vehículos, con el objetivo de compartir información y profundizar sobre su valor histórico y su vínculo con la visita del Sumo Pontífice.

Ambos vehículos constituyen testimonios de una jornada que dejó una profunda huella en la historia religiosa y la memoria colectiva de Luján. Actualmente se conservan en el Museo de Automóviles de la ciudad y serán trasladados a la Plaza Belgrano desde las 14 hasta las 22 horas para estar a la vista de todos y conocerlos de cerca.

La actividad se llevará a cabo en conjunto con las autoridades del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y miembros de la Asociación de Amigos del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo.

En cuanto a los vehículos, el Papamóvil fue especialmente acondicionado para los desplazamientos del Pontífice durante su visita a la Argentina. Se trataba de una Chevrolet Pickup C-10, originalmente utilizada como vehículo de auxilio, que fue adaptada para que Juan Pablo II pudiera saludar a las multitudes durante sus recorridos.

Por su parte, el colectivo es un Mercedes-Benz LO 1114, y está vinculado con el traslado del Papa durante aquella jornada histórica, en la que llegó a la Basílica de Luján para rezar ante Nuestra Señora de Luján y transmitir un mensaje de paz.

La exposición se realizará en el marco de la inauguración oficial de la renovada calle San Martín, como parte del proyecto Centro Comercial Distrito Histórico, que busca poner en valor uno de los principales corredores comerciales y patrimoniales de Luján.

Durante toda la jornada, los comercios de la zona ofrecerán descuentos y promociones especiales, en una oportunidad para recorrer la flamante calle y anticipar las compras por el Día de la Madre.

A partir de las 20 horas comenzarán las actividades centrales, que incluirán un desfile de la Banda Rerum Novarum y una exposición de vehículos antiguos. Luego se realizará el acto inaugural con el tradicional corte de cinta y, como cierre, se presentará un espectáculo artístico a cargo de la Compañía Innova Circo.

El Municipio invita a toda la comunidad a participar de esta jornada que reunirá historia, patrimonio, cultura y propuestas comerciales en el corazón de Luján.

Publicado el viernes 16 de octubre de 2026