Eva Rey: “Los vecinos nos piden que sigamos haciendo”

De cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre, la primera candidata a concejal por el Frente de Todos, Eva Rey, valoró la importancia del diálogo permanente con los vecinos y destacó la buena recepción de las caminatas y recorridas en barrios y localidades.

“Lo que escuchamos de los vecinos es que quieren que sigamos haciendo, no que frenemos. Que hagamos más asfalto, más empedrado, más obras en las escuelas. Entendemos que a un Estado presente se le exige más. Por primera vez en muchos años, las promesas se transforman en hechos concretos que le mejoran la vida a los lujanenses. Por eso es indignante escuchar hablar de gestión a algunos candidatos de la oposición que no solo son ex funcionarios de un gobierno que dejó a Luján destruido, sino que además, desde su rol en el Concejo Deliberante, han intentado frenar proyectos que son un beneficio para toda la comunidad, como el Centro Ambiental o la generación de suelo para la construcción de viviendas. ¿Qué le pueden pedir los vecinos a esa oposición?”, sostuvo Rey.

Luego, añadió: “los vecinos no quieren volver atrás, a los años donde todo era abandono y desinterés absoluto. Por eso confiamos en que en noviembre nos van a volver a acompañar. Porque, como nosotros, quieren que Luján siga creciendo”.

Publicado el lunes 1 de noviembre de 2021