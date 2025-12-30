Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron a Faustino
En Luján.
Publicado el lunes 29 de diciembre de 2025
La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los templos más emblemáticos del país. Hasta allí llegaron Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a familiares cercanos para presentar a su hijo ante la fe cristiana. El clima fue de pura emoción, con la participación especial de los tíos del bebé, Giovani y Giuliano, quien además asumió el rol de padrino junto a las hermanas de la modelo. Además, se hizo presente la flamante abuela, Carolina Baldini, quien se vio maravillada ante la infraestructura del templo.
Luego hubo fiesta en una estancia colonial.
