Estrenan por streaming la obra «Se Alquila», de Diego Mesaglio y Santiago Stieben

El vecino y actor de la ciudad, Diego Mesaglio, se refirió a su situación como artista y como ha tenido que reconvertirse en el marco de la pandemia. En relación a eso, comentó que junto a Santiago Stieben venían con una obra desde hace dos años que han tenido que cancelar el comienzo de la tercer temporada. No obstante, destacó que comenzarán a realizarla vía streaming que si bien como expresó su protagonista no es lo mismo pero es una salida a este momento. «Con un simple código, con una simple entrada, poder ver una obra de teatro desde el sillón de tu casa o con la persona que estés compartiendo esta maldita cuarentena», detalló. El estreno de la la obra «Se alquila», es el próximo viernes 23 de octubre, las entradas están disponibles en la plataforma de ticketek, sino a través de las redes sociales: @mesagliodiego y en los historiales vas al link de la venta de entradas. Es una entrada no costosa, de 350 pesos, donde con una sola entrada y uno solo código lo pueden ver todas las personas que están en ese momento.

«Es una salida laboral y de entretenimiento en este momento tan difícil, con un bajo gasto económico. Es una comedia muy divertida, es una comedia que es muy rápida, que en una hora se habla de deportes, de política, de amor, del desamor, nos peleamos, cantamos, bailamos y hasta nos ponemos ebrios en una sola hora. Aclaro también que es una obra para toda la familia, no hay limite de edad y restricción para ninguna edad, es una obra para toda la familia», manifestó Diego Mesaglio.

La obra sale el viernes a las 22.00 horas, pero estará para verse todo el fin de semana para aquellos que no pudieron estar el viernes, es decir si una persona compro la entrada y la puede ver (una sola vez) el sábado o el domingo.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2020