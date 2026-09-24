Este viernes se realizará la instancia distrital del Parlamento Juvenil Bonaerense 

La convocatoria reunirá a un centenar de estudiantes de once escuelas secundarias de Luján a debatir sobre distintos temas y problemáticas que atraviesan la vida estudiantil y comunitaria.

Durante la jornada, los estudiantes se dividirán en distintas comisiones de debate para luego replicar la dinámica de una sesión parlamentaria.

En este sentido, deberán establecer acuerdos y determinar los temas prioritarios que desde Luján se llevarán a la instancia provincial. También se elegirán dos estudiantes para representar al distrito.

Cabe destacar que la sesión podrá seguirse en vivo a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/live/ 7OZoxWZB3-s

La iniciativa se enmarca dentro de un programa de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y a nivel municipal es articulado por las direcciones de Juventudes y Políticas Socioeducativas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, en coordinación con la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y el Honorable Concejo Deliberante.