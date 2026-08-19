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Este miércoles se realizará un abrazo a la UNLu

Desde 1130

Para que se cumpla la ley de financiamiento educativo.



Publicado el martes 18 de agosto de 2026

Este miércoles 19 de agosto «vamos a hacer sentir el reclamo de las y los Nodocentes de la UNLu para que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, a más de 300 días de su sanción por parte del Congreso de la Nació» indicaron desde el sindicato de ATUNLu..

En el marco de los abrazos simbólicos en todas las Universidades Nacionales dispuestos por FATUN, «nos reuniremos todas y todos a las 11.30 horas en el Puente Control para manifestarnos nuevamente junto a ATUNLu.

Publicado el martes 18 de agosto de 2026

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