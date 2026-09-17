Escala el conflicto: NoDocentes y Docentes harán paros y una nueva marcha Universitaria

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Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026

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La marcha se realizará en octubre.

Walter Merkis, secretario general de la FATUN, anunció un paro nacional de 24 horas para este viernes 18, después de que el gobierno nacional intentase imponer nuevamente un mísero aumento del 3 por ciento para septiembre.

Al finalizar la fracasada negociación paritaria, frente al Palacio Sarmiento Merkis le puso fecha a la quinta Marcha Federal en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario: será el jueves 15 de octubre a Plaza de Mayo.

«Compañeras y compañeros Nodocentes de la Universidad Nacional de Luján participamos este jueves de la movilización convocada por el Frente Sindical Universitario, ante una nueva instancia de mesa paritaria nacional» expresaron del Sindicato ATUNLU

«Con las banderas de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la UNLu (ATUNLu) nos expresamos en defensa de nuestro salario y de la Universidad Pública junto a nuestra Federación FATUN, organizaciones docentes y estudiantiles» finalizaron.

Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026