Es necesario otro modelo de desarrollo

La lucha y el movimiento ambientalista no nacieron ayer, o hace un mes, o un año, tienen muy larga data, especialmente en estos últimos 30 ó 40 años donde el tema fue tomando más relevancia, no solo en Argentina, si no en todo el mundo.

Desde abajo brotan las semillas

El dato importante en este momento es que ese movimiento está articulando acciones de protesta a nivel mundial y nacional, lo cual es un enorme avance, porque surge desde abajo, desde el debate de miles de activistas de innumerables organizaciones de distinto tipo. En este contexto es que se constituye Ambiente en Lucha, la agrupación de Izquierda Socialista, y la coordinadora BFS (Basta de Falsas Soluciones) que agrupa a cientos de agrupaciones y asambleas ambientalistas de todo el país, de la cual Ambiente en Lucha forma parte.

Todos los informes científicos manifiestan el enorme estado de decadencia y agotamiento de nuestro planeta y los sistemas naturales. Tanto en el ámbito nacional, como internacional. Organismos como la ONU o el FMI lo reconocen. Es decir, hay una fuerte coincidencia en el diagnóstico de la situación. El debate comienza en el plano de las soluciones.

Por supuesto hay una corriente “negacionista” de esta situación, encabezado por el presidente de EUA Donald Trump, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el primer ministro de Australia Scott Morrison y la China Capitalista. Es la expresión más extrema y agresiva de amplios sectores burgueses a emprender las reformas necesarias para impedir el colapso ambiental.

Entre los que reconocen el problema, se ubican la presidente de Alemania Angela Merkel, el de Francia Emanuel Macron, el electo presidente de EUA Joe Biden (que prometió que EUA va a volver al acuerdo de París), la directora del FMI, Kristalina Giorgeva y nuestro presidente Alberto Fernández. Sin embargo las medidas que toman o impulsan son tan tímidas y timoratas que la defensa del medio ambiente queda solo en discursos. Nosotros le llamamos, a este sector patronal, el del “doble discurso”.

Dicen una cosa, pero hacen otra

Por ejemplo, los principales países emisores de CO2 (EUA, Europa y China) invierten menos del 1 % del PBI en el desarrollo de energías renovables. En nuestro país es más fácil de ver, el gobierno de Alberto Fernández impulsa un acuerdo con China para la instalación de mega fábricas que solo sumaran problemas, más que soluciones. No hay una política activa para combatir la quema de pastizales y bosques nativos y que detenga la extensión de la frontera agrícola y los desarrollos inmobiliarios de countries.

Impulsa la mega minería contaminante y la extracción de petróleo por fracking, y no solo eso, además, ambas actividades están fuertemente subsidiadas por el estado (es decir les pagamos para que destruyan nuestro ambiente y saqueen nuestros recursos). Lo mismo con el agro negocio, que utiliza semillas transgénicas y millones de litros de agro tóxicos.

Detrás de todo esto no hay pequeños productores agrícolas o industriales, si no las multinacionales, los bancos y el FMI que son los verdaderos saqueadores de nuestras riquezas con la complicidad del gobierno nacional, los gobernadores e intendentes y el acompañamiento legislativo correspondiente.

Estos son los grandes temas que cuestiona el movimiento ambientalista en nuestro país, que determinan el modelo de desarrollo desigual, contaminante, extractivista y por sobre todo al servicio de la ganancia de las grandes empresas, los ricos y el pago de la deuda externa.

¿Y por casa cómo andamos?

Por supuesto Luján hace gala de todo esto. Mientras tenemos un intendente que se saca foto con los trabajadores de la UTT y dice que fomenta la agro ecología, nunca se manifestó por sacar la termoeléctrica. Ahora habla de que en 4 años se van hacer las obras de “rectificación” del río Lujan, sin atacar el verdadero problema que son la construcción de countries en los humedales y los canales clandestinos. Además, mantiene el basural, sin resolver el problema del tratamiento de la basura.

Otro modelo de desarrollo

En el debate de ese otro modelo de desarrollo, surge la necesidad de crear Ambiente en Lucha. El movimiento ambiental es amplio y hay diversas miradas en relación a qué modelo de desarrollo tener. Nosotros somos los que defendemos una mirada desde la clase trabajadora. Desde las necesidades y el protagonismo que la misma debe tener en este debate. Por eso impulsamos la imperiosa necesidad de reestatizar todas las privatizadas y estén bajo control de sus trabajadores y usuarios. Unificar en una sola empresa de electricidad la generación, transporte y distribución de de energía.

Que toda la producción de gas y petróleo pase a manos de YPF. Es imperioso desarrollar la industria y el sistema ferroviario bajo una única empresa estatal, tanto de carga como pasajero. Nacionalizar todo el transporte público, tanto de carga como de pasajeros, sea terrestre, hídrico o aéreo. Promover el transporte público de pasajeros y desalentar el uso del automóvil particular.

Es necesario estatizar los latifundios y complejos agroindustriales, y apoyar todas las luchas de campesinos y trabajadores rurales. Promover la producción agropecuaria amigable con el medio ambiente, y de alimentos saludables para todos.

Entre muchas otras propuestas. Los trabajadores debemos hacernos del control de los principales resortes de la economía: transporte, telecomunicaciones, energía, bancos, y comercio exterior. Para poder desarrollar otro modelo de desarrollo económico, social y político que no esté basado en la ganancia empresaria, sino en las necesidades populares.

Nota: Las opiniones de este artículo, son responsabilidad del autor.

Publicado el viernes 13 de noviembre de 2020