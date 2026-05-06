Entregan mobiliario en instituciones educativas del distrito

Publicado el miércoles 6 de mayo de 2026

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Con el objetivo de garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, cómodo y funcional para estudiantes, docentes y no docentes, el Municipio de Luján entregó mobiliario escolar en la Escuela Secundaria N° 2 “Don Julio Steverlynck” de Pueblo Nuevo y en la Escuela Secundaria N° 16 de Cortínez.

Ubicada en la intersección de Padre Inglés y Río Luján, en Pueblo Nuevo, la Escuela Secundaria N° 2 hace meses atrás sufrió un incendio en el que se vieron afectados espacios como la cocina y la dirección, entre otros.

En este sentido, a fines de recomponer la estructura edilicia y así fortalecer las condiciones educativas el Municipio, junto al Consejo Escolar, inició la construcción de los nuevos espacios. En este marco, una vez finalizadas las obras, se hizo entrega de mobiliario escolar.

La Escuela Media N° 2 cuenta con nuevas bibliotecas, escritorios, rac y sillas para el personal.

Por otra parte, la Escuela Secundaria N° 16 de Cortínez, ubicada Fray Justo Sta. María de Oro entre las calles Dr. Muñiz y Gral. Ángel V. Peñaloza, recibió 60 sillas y 30 mesas, que corresponden a dos aulas completas. La iniciativa brindó respuestas a un pedido realizado por la institución.

La entrega de mobiliario escolar pretende mejorar el entorno de aprendizaje, fortalecer la infraestructura escolar, garantizar la equidad y la accesibilidad, y brindar seguridad y funcionalidad en los espacios.

Publicado el miércoles 6 de mayo de 2026