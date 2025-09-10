“Entre Puentes”: se realizó la preapertura en la zona ribereña

El Municipio de Luján informó que con la presencia del Intendente, el grupo inversor que lleva adelante el proyecto, realizó este miércoles la preapertura de “Entre Puentes”, una obra ubicada a orillas del río Luján que busca profundizar la recuperación de la zona turística y mejorar la oferta de servicios para vecinos y visitantes.

“Este lugar vio pasar a millones de personas a lo largo de los años. Fue decayendo y desarrolló una economía de subsistencia durante mucho tiempo, hasta que decidimos recuperarlo asociado a la obra del río. Queremos que sea uno de los grandes testimonios del rejuvenecimiento que está teniendo Luján como destino turístico. Queremos que sea un centro gastronómico, lúdico, comercial de escala a nivel regional”, expresó el Intendente, Leonardo Boto.

El evento de preapertura contó con la presencia del padre Andrés, quien bendijo el espacio, y la participación de autoridades del Ejecutivo, Concejales, inversores del proyecto, así como representantes de las empresas y comercios que ocuparán los locales en la zona ribereña. Además, de otros invitados y vecinos de nuestra comunidad. La jornada incluyó DJs, propuestas gastronómicas y food trucks vinculados a las mismas marcas.

“Estamos muy contentos de ver cómo avanza la obra y se manifiesta de a poco en la realidad. Este es un lugar único, que no conocíamos y al que llegamos caminando como llegaron hoy ustedes. No deja de sorprenderme el orgullo que sienten por ser lujanenses. Quiero agradecer a todas aquellas personas que están poniendo el hombro el día a día para transformar este lugar. Quiero agradecer además al Intendente por darnos la oportunidad de venir a trabajar acá a Luján, por confiar en nosotros. Tuve la oportunidad de trabajar en varios otros municipios y nunca trabajamos tan en conjunto con una municipalidad y su equipo, me parece que es fundamental para lo que queremos lograr con este espacio”, sostuvo Facundo Maña, uno de los inversores del proyecto.

“Entre Puentes” es una iniciativa que contempla la renovación integral del área comprendida entre el puente vehicular de la calle Mitre y el puente peatonal Hermanos Maristas. Busca brindarle a la comunidad una experiencia gastronómica, recreativa y cultural que fortalezca el espacio y la identidad local, además de fomentar aún más el turismo en la zona.

“Yo fui a ese colegio y durante toda mi educación, cruzaba el puente de Maristas y medio como que uno no quería mirar por el costado, era una zona oscura y descuidada. Hoy, la vida nos da una oportunidad de refundar un lugar que estaba completamente olvidado. Entre Puentes será un lugar nuevo para alojar, un lugar de propuestas cuidadas, porque creo que como ciudadanos tenemos que ser exigentes con nuestra propia ciudad para tener buenas propuestas comerciales, entretenernos y desarrollar actividades Es sumamente importante la fusión que hemos hecho entre el sector público y privado para cumplir objetivos mancomunados”, finalizó Geremías Llanos, Director de Grupo Llanos.

Cabe destacar que la gran obra inaugural será a principios del año 2026.