Encuentro de Jardines de Infantes en el Polideportivo

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En el marco del Día de los Jardines de Infantes, el Municipio de Luján y el Centro de Educación Física N° 27 realizaron un encuentro de instituciones de nivel inicial en el Polideportivo Municipal, con el objetivo de promover el deporte, la integración y el juego desde la infancia.



Bajo el lema “Palpitando el Mundial”, la jornada se llevó adelante en dos turnos, mañana y tarde, y reunió a más de 450 niños y niñas de terceras secciones de jardines de infantes públicos y privados de todo el distrito.



La propuesta incluyó diez estaciones de juegos sociomotores inspirados en la temática del próximo Mundial de Fútbol y pensados para estimular la coordinación, el equilibrio y la expresión corporal en general.



Previamente, las instituciones participantes protagonizaron un desfile institucional. Sobre el final, se entregaron diplomas y cada niño recibió un souvenir.



El encuentro contó con la participación del Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Director de Deportes, Gustavo Santillán, la Directora del CEF N° 27, Stella Castelli Tenzi, la Inspectora Jefa Distrital, Mónica Costurie, y el Inspector de Educación Física, German Carpegna

Publicado el lunes 1 de junio de 2026