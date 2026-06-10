Encuentro de espacios de primera infancia municipales en Open Door

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En el marco del Día de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera, el Municipio de Luján informó que realizó el viernes pasado un encuentro de espacios de primaria infancia en la localidad de Open Door.

La convocatoria tuvo lugar en el Centro Comunitario de la localidad y reunió a autoridades, docentes y familias de los Centros de Actividades Infantiles (CAI) del barrio San Fermín y del propio Open Door, y del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Ameghino.

La jornada propuso distintas actividades lúdicas, recreativas y deportivas para compartir junto a los niños, niñas y sus familias. En este sentido, se sumó el programa RecreArte.

También se compartió un almuerzo y se entregaron reconocimientos a las maestras jardineras de cada institución.

“Fue una jornada hermosa y doblemente necesaria. Por un lado para reconocer la labor de las maestras jardineras, que trabajan diariamente junto a las familias para acompañarlas en la crianza integral de sus hijos e hijas, y por otro para reunirnos todos en un mismos espacio, disfrutar de distintas actividades y fortalecer los vínculos comunitarios”, valoró la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

Acompañaron las actividades el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, y la Coordinadora de Primera Infancia, Natalia Rodríguez, la Directora del CAI San Fermín, Maria Florencia Pometti, la Directora del CAI Open Door, Romina Ramírez, y la Directora del CDI Ameghino, Carolina Bauza.

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026