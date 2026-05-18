Encendieron las farolas de la renovada calle San Martín

Publicado el lunes 18 de mayo de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Luján informó que el pasado fin de semana se encendieron las nuevas farolas sobre los inicios de la calle San Martín, en el marco del proyecto que implica la renovación integral del espacio público bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y puesta en valor patrimonial.

La iniciativa contempla la colocación de 15 farolas por cuadra, equipadas con luminarias de 100 W cada una. En una primera etapa, las tareas abarcaron a las farolas ubicadas sobre una extensión de 200 metros en calle San Martín, entre 9 de Julio y Rivadavia.

Con tecnología LED de iluminación cálida, se realza uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. En las próximas semanas, se prevé comenzar con las tareas de soterrado de cables, para culminar la tarea de transformar una de las principales arterias comerciales del centro.

De esta manera, el Municipio de Luján continúa avanzando con obras que promueven una ciudad más ordenada, moderna y vistosa, con el objetivo de recuperar espacios públicos de valor histórico y fortalecer la identidad urbana de la comunidad.

Publicado el lunes 18 de mayo de 2026