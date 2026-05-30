En un partido clave para seguir creciendo en la tabla, Luján recibe al equipo de los Messi

Publicado el sábado 30 de mayo de 2026

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Luján recibe a Leones FC de Rosario desde las 15:30 en el estadio 1ro de Abril.

El partido se jugará hoy sábado, seguramente con un estadio completo, para ver al lujanero, con 20 unidades, y a tres del puntero.

El equipo de los Messi, que tiene un punto más, y está a dos del puntero General Lamadrid.

El árbitro del cotejo será Manuel Girett.

Publicado el sábado 30 de mayo de 2026