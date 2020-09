En otro domingo de buen clima muchos jóvenes se juntaron en la Colectora

En otro día con buen clima, y a pesar de la cuarentena, varios jóvenes se juntaron en la Colectora del Acceso Oeste a la altura del Zoo Luján y cerca de Los Puentes.

Un vecino indicó «Es una locura hoy domingo se juntaron más jóvenes que otros fines de semana, algunos no tienen tapaboca, no mantienen distancia social, hay un patrullero pero no hace nada, hacen willy con las motos, todo un peligro» indicó.

En otros comentarios en la Fan Page de Luján en Línea expresaron: «no está bien que se junten pero en otros lugares de Luján pasa lo mismo».

Sol dijo: «No tienen consideración por nada».

Maru expresó: «Cada uno es responsable de lo que hace pero necesitan un poco de empatía por el otro» y así siguen los mensajes.

Publicado el domingo 20 de septiembre de 2020