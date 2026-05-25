En Olivera se festejó el 25 de Mayo
Se realizó el tradicional desfile Patrio
En el marco de la conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, se realizó el tradicional acto en la localidad de Olivera, con la participación de funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales, delegados, instituciones sociales y educativas, además de vecinos y vecinas de la comunidad.
Estuvo presente la Banda Rerum Novarum y se realizó el reconocimiento por su 10° aniversario a la organización “Sumando Voluntades” y al Museo Histórico Donato Macagno
La jornada contó con los abanderados de las escuelas de la localidad y con el tradicional desfile sobre la calle Juan XXIII, del que participaron cuerpos de baile, agrupaciones criollas, establecimientos educativos y la agrupación Los Ponchos Celestes.
Durante el acto, el intendente Leonardo Boto destacó el significado histórico de la fecha patria y expresó: “Donde un grupo de patriotas, nuestro pueblo decidió tomar el mando de su destino y sentar las bases de la patria. Eso nos tiene que hacer reflexionar sobre qué fue lo que se buscaba en aquel 25 de Mayo de 1810 y entender que muchas de las cuestiones que se planteaban siguen vigentes y que esa batalla la tenemos que seguir dando”.
Publicado el lunes 25 de mayo de 2026