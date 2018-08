En moto, dos delincuentes asaltan a una mujer

Una mujer fue asaltada este domingo en el barrio San Bernardo por dos delincuentes.El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 18.30. “Le robaron a mi mamá, en el barrio San Bernardo con la documentación encima a su nombre, Zulema Ranalle. Además con el equipo de control de la diabetes, anteojos de vista y su cartera marrón”. Indicó su hijo Julián.El asalto fue precisamente en Guido Spano y Venerando Rodríguez.”Ella iba caminando por Rodríguez en dirección a la YPF. No fue con arma o ella no lo vio al menos, dice que algo tenían pero no era un arma. Para mí por su descripción era un caño casero” explicó su hijo.Los delincuentes se desplazaban en una moto 110, sin luz. Eran dos jóvenes y se fueron dirección al barrio juan 23.

Publicado el lunes 27 de agosto de 2018