La Municipalidad de Luján informó que en un emotivo acto que contó con la participación de autoridades políticas, representantes institucionales, referentes barriales, vecinos y trabajadores, el Intendente Leonardo Boto inauguró este jueves los trabajos de pavimentación de nueve cuadras en el barrio San Cayetano -en el marco del plan de asfaltado de 104 cuadras en barrios y localidades del Partido de Luján-.

“Hoy no estamos inaugurando solo una calle, sino la primera etapa del plan de asfaltado más ambicioso de la historia de Luján. Un plan donde cada cuadra cuenta, porque con cada cuadra construida saldamos una deuda con los vecinos y vecinas que durante años han tenido que transitar por calles de tierra. En Luján no hay grietas, unidos estamos haciendo obras que cambian vidas. Hoy vemos que en los barrios y localidades donde hemos trabajado se ha mejorado sustancialmente la circulación, porque además de conectar, integrar y fortalecer la seguridad vial, el asfalto permite vivir mejor. Y los vecinos ya no tienen que preocuparse por el barro que no los deja salir de sus casas o por el polvo que entra por las ventanas. Hoy pueden ir a la escuela, al trabajo o a cualquier otro lugar sin mayores dificultades y con la tranquilidad de que todos los servicios puedan ingresar al barrio”, señaló el Intendente.

“Creemos que vivan donde vivan, todos los lujanenses tienen que tener igualdad de condiciones y los mismos beneficios. Por eso, a pesar de la pandemia que nos ha tomado a todos por sorpresa, hemos trabajado para que este plan avance de forma concreta y no hemos parado ni un minuto. Hoy podemos afirmar con alegría que a 5 meses de su inicio, ya hemos completado el 90 por ciento de las cuadras previstas, y en estos días estaremos finalizando las últimas cuadras previstas en la localidad de Open Door”, completó.

Luego de la proyección de un video que dio cuenta de los trabajos realizados en 20 barrios y 4 localidades, se efectuó el corte simbólico de cintas y el flamante pavimento fue inaugurado por una autobomba de Bomberos Voluntarios y móviles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La Ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, destacó los trabajos realizados por el Municipio “en un contexto inédito y complejo como fue la pandemia, que nos obligó a reordenar prioridades y a salir fuertemente a construir lo que faltaba, lo que no se había hecho. Sabemos el esfuerzo que ha hecho el pueblo y es por eso que desde el primer momento hemos buscado acompañar ese esfuerzo con obras y acciones que mejoren su calidad de vida y siembren esperanza. Hoy podemos decir que cada día que pasa tenemos más bonaerenses vacunados y más barrios asfaltados. Y todo esto no habría sido posible sin el trabajo cotidiano de intendentes como Leo, que no ha dejado de trabajar ni un solo minuto en beneficio de su comunidad. Este es el mensaje que queremos dar, porque estamos convencidos de que el trabajo en unidad construirá un mejor futuro para todos y todas”.

“Somos el gobierno de las prioridades, porque para nosotros es tan prioritario un pozo como el basural. De lo más chico a lo más grande, estamos haciéndolo posible. Nuestro compromiso desde el primer día de gestión fue darle calidad de vida a los barrios y localidades, olvidados por muchos años. Y lo estamos cumpliendo. Y esto es solo el punto de partida. No solo estamos recuperando el presente, sino que también estamos proyectando el futuro y construyendo el camino al progreso. Vamos a seguir escuchando las demandas de los vecinos y vecinas y ofreciendo soluciones, no desde el discurso, no desde el relato, sino con hechos concretos. Falta mucho por hacer todavía, pero estoy convencido de que estamos alcanzando la madurez necesaria para unirnos como comunidad, y es esto en definitiva lo que nos va a permitir lograr todo lo que nos propongamos”, valoró el Intendente hacia el cierre del acto.

Acompañaron el acto el Subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Santiago Revora, el Presidente del Concejo Deliberante, Ariel Notta, funcionarios de los departamentos Ejecutivo y Legislativo, referentes políticos de los espacios que integran el Frente de Todos, además de representantes de instituciones barriales beneficiadas por el plan de pavimentación.

También se sumaron el Delegado del Ministerio de Trabajo, Oscar Rivada, el Presidente de la Cooperativa Eléctrica, Oreste Binetti, el Jefe de Bomberos Voluntarios, Maximiliano Celotto y el Jefe de la base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otros.

Publicado el jueves 8 de julio de 2021