En la fecha que viene Flandria recibirá a Laferrere

Flandria visitó a Liniers en un partido emocionante y muy parejo, donde el Canario logró rescatar un punto valioso después de la derrota en la fecha pasada en Carlos V. A pesar de las inclemencias del tiempo, con lluvia presente durante el encuentro, ambos equipos mostraron su determinación y entrega en la cancha.



El resultado final reflejó la paridad entre ambos conjuntos, donde ninguna de las partes pudo imponerse de manera clara. Flandria sigue en la lucha por los puestos de avanzada en la tabla, ubicándose en una zona donde terceros, cuartos y quintos están muy cerca, lo que hace que cada punto sea crucial en su objetivo de mejorar su posición.



Este partido demostró la capacidad del Canario para mantenerse competitivo incluso en condiciones adversas, y su capacidad para sumar unidades importantes en su lucha por avanzar en la tabla. La igualdad en el marcador habla de la intensidad y el nivel de juego mostrado por ambos equipos, dejando una buena impresión de cara a futuros encuentros.

Foto Prensa Flandria Oficial X.

Publicado el domingo 31 de agosto de 2025