En el Concejo Deliberante crecen los reclamos por falta de obra en los barrios

El lunes 3 de junio se desarrolló una nueva sesión ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante, uno de los temas tratados fue la situación del barrio San Juan de Dios. Entre los temas reclamados por los vecinos se encuentra la falta de luminaria, los cúmulos de basura y las inundaciones en el barrio. En ese sentido, los ediles fueron tomando la palabra al igual que los vecinos. El concejal de Unidad Ciudadana tomó la palabra y planteo:»Los vecinos tienen que caminar entre 10 y 15 cuadras para tomar el colectivo, los chicos que van a la Escuela Nº 7, a Gutierrez, no tienen acceso al colectivo, no tienen colectivo en ese barrio. Es un barrio que está absolutamente aislado».

«Que el Intendente en las próximas 72 horas resuelva algo tan importante como es la limpieza del predio que está al costado de la clínica San Juan de Dios, que mande una máquina y nosotros rápidamente ponernos a discutir sobre la ampliación del servicio del colectivo», afirmó Siror. El concejal Gabriel Jurina también tomó la palabra y planteó la cuestión de los anegamientos en Julio A Roca. «Nosotros estábamos casi convencidos de que con esta nueva obra se iban a terminar», aseguró», afirmó y consideró que no hubo un control estricto y efectivo del estado municipal.

Barrio Lanusse:

El reclamo por falta de obras, o las obras mal construidas se ha convertido en un tema recurrente en los últimos años. Una vecina del barrio Lanusse también se digirió al HCD y planteó la problemática del barrio. La vecina indicó que vive en las calles El Progreso y La Paz, donde señaló que esa calle fue arreglada hace 6 años. «Hoy hace dos años es un engrudo que se hace, no se puede salir, yo el año pasado estuve por el mismo tema porque una ambulancia se quedó encajada»…»en el trayecto del año vine 1500 veces, me comuniqué con el Taller Nº 1 y me dijeron que me la iban a arreglar, fueron, me volvieron a tirar la tierra esa y es lo mismo», relató la vecina indignada.

Luego continuó y dijo, que no entran remises, no podes salir en bicicleta ni en moto. «Demás está decir que cada vez que llueve los chicos no pueden ir a la Escuela, pero porque no entran los remises no porque los padres no queremos», aseveró. Y solicitó que se solucione la situación de esas dos cuadras del barrio.

Ante las exposiciones de los vecinos, la oposición solicitó un breve cuarto intermedio afín de solicitar la presencia de algún funcionario en el recinto.

Publicado el lunes 3 de junio de 2019