En dos días, Luján agotó más de 1.500 entradas y se suma una última jornada de venta

Publicado el sábado 10 de octubre de 2026

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La expectativa por el partido que Luján disputará este lunes frente a Yupanqui se hace sentir. En apenas dos días, se vendieron más de 1.500 entradas anticipadas para acompañar al equipo en un encuentro histórico, que contará con público de ambas parcialidades.

Ante la enorme demanda, la dirigencia del Club Luján decidió agregar una última jornada de venta de entradas, que se realizará este domingo de 15 a 18 horas en la boletería del Estadio 1° de Abril, sobre la calle El Pechito Colorado.

El encuentro se disputará este lunes 12 de octubre, desde las 15 horas, en el Estadio “República de Italia” de Sportivo Italiano, en la localidad de Ezeiza.

Las entradas tienen un valor de $30.000 para las generales y $60.000 para las plateas.

“Desde el Club Luján queremos agradecer profundamente a cada socio e hincha por el acompañamiento, el compromiso y el esfuerzo para estar presentes en esta jornada tan especial. La respuesta de nuestra gente, que en apenas dos días adquirió más de 1.500 entradas, demuestra una vez más el amor y la pasión por estos colores”, expresó la institución en un comunicado difundido.

Publicado el sábado 10 de octubre de 2026