En Cosquín Patricia Veliz y David Bugianesi hicieron historia en baile Surero

Publicado el martes 3 de febrero de 2026

En Cosquin 2026 , en la Octava Luna,Lujan estuvo representado por Patricia Veliz y David Bugianesi, como pareja de baile de folclore surero, invitados por el embajador del canto de la llanura Bonaerense, Adrian Maggi, oriundo de San Andrés de Giles, que junto a otras cuatro parejas de todo el país, bailaron en el Escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquin un Triunfo de su autoría.



Defendiendo no solo a Lujan sino la Música Bonaerense y sus danzas, aplaudidos por toda la Plaza Próspero Molina repleta, dejando bien en alto estos principios de danzas y canciones tradicionales de la Prov. de Bs As

