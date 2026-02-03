En Cosquín Patricia Veliz y David Bugianesi hicieron historia en baile Surero
Los Detalles
En Cosquin 2026 , en la Octava Luna,Lujan estuvo representado por Patricia Veliz y David Bugianesi, como pareja de baile de folclore surero, invitados por el embajador del canto de la llanura Bonaerense, Adrian Maggi, oriundo de San Andrés de Giles, que junto a otras cuatro parejas de todo el país, bailaron en el Escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquin un Triunfo de su autoría.
Defendiendo no solo a Lujan sino la Música Bonaerense y sus danzas, aplaudidos por toda la Plaza Próspero Molina repleta, dejando bien en alto estos principios de danzas y canciones tradicionales de la Prov. de Bs As
