Martes 3 de febrero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 27°C
  • H: 54%
  • P: 1006
  • V: Noroeste

En Cosquín Patricia Veliz y David Bugianesi hicieron historia en baile Surero

Los Detalles



Publicado el martes 3 de febrero de 2026

En Cosquin 2026 , en la Octava Luna,Lujan estuvo representado por Patricia Veliz y David Bugianesi, como pareja de baile de folclore surero, invitados por el embajador del canto de la llanura Bonaerense, Adrian Maggi, oriundo de San Andrés de Giles, que junto a otras cuatro parejas de todo el país, bailaron en el Escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquin un Triunfo de su autoría.

Defendiendo no solo a Lujan sino la Música Bonaerense y sus danzas, aplaudidos por toda la Plaza Próspero Molina repleta, dejando bien en alto estos principios de danzas y canciones tradicionales de la Prov. de Bs As

Publicado el martes 3 de febrero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.