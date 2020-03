Empresas y comercios no cumplen con el Decreto Presidencial

"Sin huésped no hay virus"

El Decreto Presidencial permitió que muchos rubros y servicios continúen funcionando respondiendo a las necesidades de todos los ciudadanos argentinos. Desde ya, el sistema de salud quedó exento de este Decreto, al igual que la seguridad y las fuerzas armadas argentinas, la industria alimenticia y farmacéutica, el servicio de transporte, entre otros. Sin embargo, y a pesar de que el máximo mandatario anunciara este decreto de «aislamiento social, preventivo y obligatorio», algunas empresas y comercios de la ciudad no acatan la medida. Al igual que muchos vecinos no toman conciencia de la importancia de la quarentena. Como bien lo dijo el Doctor Norberto Hernández: «Sin huésped no hay virus».

Distintos vecinos se han comunicado estos días con Luján en línea señalando las irregularidades y falta de cumplimiento por parte de los vecinos que circulan con normalidad en las distintas localidades y barrios de la ciudad, pero también la falta de cumplimiento de «empleadores» respecto a la orden del Gobierno Nacional. Es importante decir también, que previo a este decreto se había informado que aquellas personas mayores de 60 años (factor de riesgo) debían estar en sus residencias. De igual manera tenían la posibilidad de una licencia quienes presentarán problemas de salud tales como: cardíacos, respiratorios, diabetes (grado 1) y embarazadas.

Todos estas medidas anunciadas por el Presidente Alberto Fernández, parecen letra muerta ante la falta de responsabilidad, compromiso y conciencia social de algunos que no comprenden la complejidad que puede generar la propagación del virus.

Publicado el lunes 23 de marzo de 2020