Empate con sabor a poco para Luján en su visita a Fénix

Publicado el sábado 28 de febrero de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por la segunda fecha de la Primera División C, Luján igualó 1 a 1 frente a Fénix en un encuentro disputado en el estadio de Deportivo Merlo.

El conjunto lujanense había logrado ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el resultado y el local llegó al empate.

Con este resultado, ambos equipos suman su primera unidad en el campeonato y permanecen en tablas tras dos fechas disputadas en la Primera División C.

Para Luján quedó la sensación de que pudo haber sido más, aunque al menos logró sumar fuera de casa y empezar a mover la tabla.

Publicado el sábado 28 de febrero de 2026