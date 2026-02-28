Empate con sabor a poco para Luján en su visita a Fénix
Primera C.
Por la segunda fecha de la Primera División C, Luján igualó 1 a 1 frente a Fénix en un encuentro disputado en el estadio de Deportivo Merlo.
El conjunto lujanense había logrado ponerse en ventaja, pero no pudo sostener el resultado y el local llegó al empate.
Con este resultado, ambos equipos suman su primera unidad en el campeonato y permanecen en tablas tras dos fechas disputadas en la Primera División C.
Para Luján quedó la sensación de que pudo haber sido más, aunque al menos logró sumar fuera de casa y empezar a mover la tabla.
