Emaús en Luján: qué es y cómo anotarse al nuevo retiro

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El grupo Emaús Basílica & San Luis Gonzaga abrió la inscripción para una nueva edición del Retiro de Emaús para hombres, que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo de 2026 en Villa del Huerto (Cortinez).

Se trata de un retiro espiritual vivencial de fin de semana que, de acuerdo con su difusión, busca ofrecer “una experiencia que transforma”. La propuesta está dirigida a hombres que deseen tomarse un tiempo de pausa, reflexión y encuentro interior en medio de las exigencias de la vida cotidiana.

Desde Emaús explican que no se trata de una actividad religiosa tradicional ni de una instancia teórica, sino de una experiencia centrada en el encuentro personal con la fe, a partir de testimonios de vida, momentos de escucha y un ámbito de comunidad.

“Si tenés 100 excusas para no hacerlo, te damos 101 para que lo hagas”

El retiro toma su nombre del pasaje bíblico del camino a Emaús, en el que dos discípulos recuperan la esperanza al encontrarse con Jesús. Esa referencia es el núcleo de la propuesta, que apunta a renovar la mirada sobre la propia vida, la fe, la familia y el sentido del camino personal.

Otra de sus particularidades es que está impulsado por laicos para laicos: personas que ya atravesaron la experiencia y luego se ponen al servicio de quienes participan por primera vez. En ese marco, se busca generar un clima de respeto, fraternidad y acogida.

Habitualmente, quienes llegan al retiro lo hacen por invitación de alguien cercano. Algunos se acercan con dudas, otros con curiosidad, y otros en medio de búsquedas personales más profundas.

La inscripción ya se encuentra abierta. Los interesados pueden solicitar información escribiendo a logisticaemauslujan@gmail.com o comunicándose con los teléfonos 2323 21-0439 y 2323 53-5944.

Publicado el viernes 24 de abril de 2026