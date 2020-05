Elijamos que legado dejar

Hoy no sólo nos enfrentamos al COVID-19. También nos enfrentamos a la decisión de cuál será el legado que queremos dejarle a las próximas generaciones. Un legado que de todos depende.

Los que nacimos en el interior de la provincia sabemos lo que significa el sentido de pertenencia a nuestros lugares. Y que el orgullo de nuestras ciudades y pueblos está directamente relacionado con las generaciones que hicieron posible su construcción con mucho esfuerzo y en contra de todas las adversidades.

Yo, por ejemplo, vivo en Bolívar. Acá nací y me crié. Es acá donde tengo a mi familia, a mis amigos de toda la vida. Cuando terminé la escuela me fui a estudiar medicina, me recibí de médico y volví. Y con 32 años fui elegido intendente.

Como intendente de Bolívar siempre tuve presente que mi responsabilidad y la del equipo que me acompañaba era la de estar a la altura de mis vecinos. Debíamos dar lo mejor de cada uno de nosotros para que juntos podamos seguir escribiendo una historia de grandeza, de progreso. Y claro, como médico estaba convencido de que era necesario seguir escribiendo una historia de cuidado y de protección de los otros. En esa dirección decidimos trabajar.

Nuestros abuelos merecen lo mejor

Hoy todos los pueblos y ciudades del país, que se nutren en gran parte del legado de las generaciones, están amenazados por esta pandemia. El COVID-19 no discrimina. Amenaza la vida de nuestros vecinos, maestros, hermanos, padres, madres, abuelas, hijos y nietos por igual. Pero son a nuestros adultos mayores y a los que se encuentran dentro del grupo de riesgo a los que más debemos proteger. CUIDEMOS A QUIENES NOS CUIDARON.

Si hay una vacuna que es conocida es la del aislamiento. Por eso, por tu familia, por tus amigos y vecinos: QUEDATE EN TU CASA. Sino todo va a empeorar. Imaginate el sonido de las sirenas de las ambulancias, ese sonido ensordecedor, surfeando una y otra vez las calles de tu ciudad, sonando todo el día, yendo y viniendo, un ruido al que nunca te vas a acostumbrar.

La cantidad de muertes por día podría ser 5 veces la cantidad de personas que había en el supermercado la última vez que fuiste. Quizás más. Aún estamos a tiempo de que eso no suceda. Debemos actuar responsablemente ya.

Tenemos la posibilidad de elegir como sociedad qué legado queremos dejar. En la lucha que enfrentamos hoy estamos escribiendo la historia del mañana, esa historia que va a contar cómo fue que hicimos para proteger, para contener y para cuidar. Por favor, prioricemos la vida respetando y acompañando todos juntos las medidas tomadas por el presidente y su equipo.

Los trabajadores de la salud en primera línea

En este sentido, y sobre todo luego de haberse conmemorado el día del trabajador, no tengo más que palabras de agradecimiento y aliento para todos los trabajadores de la salud, que hoy están en la primera línea de batalla contra esta pandemia que nos acecha.

Asimismo, aprovecho estas líneas para destacar la importancia de CUIDAR A QUIENES NOS CUIDAN. No me voy a cansar de repetirlo: si no los cuidamos hoy, quién nos cuidará mañana? Por eso es que presenté en el Congreso, hace más un mes, el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN AL PERSONAL DE SALUD. Sólo si cuentan con el conocimiento, la capacitación y el equipamiento necesario para llevar adelante su trabajo de manera segura, podrán disminuir sus chances de contraer esta enfermedad.

El contagio sanitario provocado por la atención a pacientes con Coronavirus COVID-19 ha causado severas bajas en los equipos de salud de los países más duramente golpeados por la pandemia. Es el caso de Italia, por ejemplo, donde se estima que aproximadamente el 8% de los contagiados son personal de salud. Similares estadísticas comparte España, donde muchos de sus trabajadores de la salud han contraído la enfermedad.

Se proponen dos principios de organización, tendientes a reducir riesgos. Primero, indicando que la atención prioritaria frente al COVID-19 sea realizada por el personal de salud de menor edad, buscando proteger al personal de mayor edad. Segundo, instruyendo a implementar medidas óptimas de bioseguridad en las áreas de los establecimientos de salud donde se realicen muestras, tratamiento e internación de pacientes graves, buscando contener el esparcimiento del virus en dichos establecimientos.

Los principales puntos del proyecto son:

-Prevenir el contagio del Coronavirus COVID-19 entre el personal de salud (personal médico, enfermería, administración, personal de logística, limpieza) y los trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales durante la emergencia sanitaria.

-Establecer medidas de bioseguridad en establecimientos de salud, en las áreas específicas dedicadas al tratamiento de casos de COVID-19.

-Protocolos de salud obligatorios para personal de salud, guías de práctica de manejo y uso de insumos, para minimizar los riesgos de contagio ante la atención de casos sospechosos, toma de muestras y testeos, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19.

-Implementar y coordinar capacitaciones municipales y provinciales obligatorias en todo el país, para todo el personal alcanzado en esta ley.

-Establecer un fondo para las compras de equipamiento e insumos críticos de protección personal. De esta manera se podrá garantizar la provisión de éstos de acuerdo a la situación epidemiológica de cada jurisdicción.

Porque no queremos que nuestros médicos y enfermeros ocupen las camas como pacientes. Porque debemos protegerlos. Felizmente en las últimas horas se aprobó en el congreso nacional este proyecto de ley.

Y por último, si tenés la posibilidad de quedarte en tu casa, hacelo. Por los tuyos, por los míos, por todos y escribamos juntos un legado del que las próximas generaciones estén orgullosos.

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad del autor.

Publicado el sábado 23 de mayo de 2020