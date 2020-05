¿El último día del trabajador?

Cada primero de mayo, se conmemora el día internacional del trabajador, ese franco tan esperado, para los asalariados de todas las actividades, y que más de un distraído, debe pensar que se ha fijado en el calendario por el capricho de algún político de turno, como el día de la madre o el día del padre, o porque Juan Domingo Perón así lo dispuso.

Un poco de historia

Lo cierto es que para entender por qué el 1º de mayo se premia al trabajador con un descanso, debemos remontarnos a los comienzos de la Revolución Industrial, entendida como tal, por la transformación económica, social y tecnológica; definición que tal vez sea contemporánea con el momento que nos tocar sobrellevar.

En esa época era comunes las jornadas laborales de 12 ó 14hs, lo que desencadenó, en el año 1886, en una series de protestas en Estados Unidos, que abarcaron del 1º al 4º de mayo, con congreso obrero incluido y llamado a huelga, solicitando que la jornada laboral se limite a 8 horas. Esas protestas terminaron con muchas revueltas y en un acto en Chicago, una bomba ocasionó la muerte de un uniformado y el posterior asesinato de seis trabajadores en venganza.

Tiempo después, fueron condenados a la horca Albert Spies -el joven anarquista que había la huelga- y seis de sus compañeros, acusados de instigar el asesinato de un servidor público. Desde ese momento se los llamó: “Los Mártires de Chicago”. En 1889, el congreso de la AIT, en París, declaró al 1° de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Celebrado prácticamente en todo el mundo, menos en E.E.U.U. que lo conmemora en Septiembre.

Un nuevo derecho llega a la Argentina

Los comienzos del derecho laboral, como norma en la Argentina, fueron a principios del Siglo XX, cuando por autoría del Joaquín V. González, se estableció el descanso dominical. Luego devino la regulación del trabajo de las Mujeres y niños y más tarde, en la segunda Presidencia de Hipólito Irigoyen, la regulación de la duración de la jornada laboral.

En 1933 el Poder Legislativo aprobó la ley Nº11.729, por iniciativa de legisladores socialistas, la cual reglamentó las indemnizaciones por despido, entre otros derechos. Ya con la presidencia de Juan Domingo Perón, en el año 1949, el derecho laboral obtiene rango constitucional y posteriormente, con la reforma Constitucional de 1957, la asamblea constituyente sancionaba el Art. 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, referidos a los Derechos del Trabajo.

En 1974 se promulga la ley de Contrato de Trabajo con el Nº 20.744, conocida como la LCT, la cual con sus diferentes reformas sigue vigente en la actualidad.

¿Un virus que lo cambia todo?

Esta breve referencia histórica sirve un poco para comprender y contextualizar, de donde proviene nuestro actual régimen normativo laboral. Contexto totalmente diferente al actual, que por los avances tecnológicos y la emergencia sanitaria por el virus del covid- 19, llevó al mundo a recluirse en sus casas, desencadenando una recesión y un freno de la económica mundial. Además, logró poner en jaque al modelo de globalización económico y replantear la dinámica del mismo.

Ser contemporáneo a un cambio de era es confuso y difícil de percibir, pero no por eso, debemos negar que estamos entrando a una nueva revolución industrial, con grandes cambios y disputas en desarrollos tecnológicos y comerciales. Y esos grandes cambios, sin lugar a dudas, incluyen a las relaciones laborales.

La Crisis desatada por la pandemia del coronavirus, sin dudas va a terminar siendo un acelerador de las reformas laborales y de la implementación del trabajo futuro, que ya se venía aplicando en algunos sectores.

Vendrán tiempos de pérdida de muchos puestos de trabajo y quiebras de empresas, que no volverán a abrir, no solo por la crisis económica, que se lo impedirá, sino por los cambios de hábitos en la humanidad y la transformación del sistema industrial en sí mismo.

Algunas empresas aéreas ya prevén que pasarán meses hasta que se levanten las restricciones de viajes a nivel mundial y años hasta que la demanda de viajes aéreos vuelva a los niveles anteriores a la crisis.

¿Quién se embarcaría en un crucero después de lo vivido estos meses? Sectores como el gastronómico y el de turismo, deberán ver la forma de adaptarse al cambio, ya que serán los que más tardarán en reactivarse.

Empresas y trabajadores en tiempos de escasez

El Trabajo, como hasta ahora lo conocíamos, y su regulación protectoria hacia el trabajador, por encontrarse en desventaja frente a su empleador para negociar su forma y tipo de contratación, y evitar explotaciones o abusos por parte de los últimos, dejará de ser tal. Es que el trabajo va a escasear y pasará a ser un bien deseado y escaso.

La Errática frase del Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, al anunciar el confinamiento de la población Argentina, haciendo mención a los empresarios y diciéndoles “Bueno Muchachos, les tocó la hora de ganar menos” demostró la falta de previsión de los cambios que se avecinan. En varios Países del Mundo son conscientes de que deberán proteger a las empresas para que no desaparezcan y evitar de este modo que no se derrumbe el empleo. Pero además, habrá que convencer al empresario que siga adelante con actividades que no le generen ganancias. En este contexto, más de uno habrá pensado que si tuviese una línea de producción totalmente robotizada, no hubiese dejado de producir frente a la pandemia del coronavirus, lo cual modificará la manera de pensar el cálculo de los costos de los recursos humanos.

La Ley de Contrato de Trabajo Argentina, reglamenta las formas y modalidades, las licencias, vacaciones, indemnizaciones, entre otros derechos. Esta ley que fuera pensada con carácter protectorio, hacia el operario de las industrias con “Chimeneas”, de industrias con líneas de producción con gran cantidad de operarios humanos, nada regula sobre los trabajadores en modo home office, o de la jornada laboral de los desarrolladores de videos juegos o de Web APPS. Esa misma ley, seguramente será severamente reformada o perderá vigencia porque el medio social para la que fue creada dejará de existir.

Veremos en un futuro no muy lejano, que pasará los 1º de mayo, si seguirá siendo un día feriado no laborable, si los tele-conferencistas también tendrán franco ese día, o solo recordaremos a los Mártires de Chicago, por la lucha de la jornada laboral de 8 horas y el derecho a Huelga, con un flyer en nuestras redes sociales. Mientras tanto, les deseo un muy Feliz día a todos los Trabajadores y Trabajadoras de casi todo el mundo y en sus diversas modalidades.-

