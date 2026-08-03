El tiempo en Luján seguirá gris y con chances de lluvia

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026

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Tras un sábado con tormentas y un domingo nublado que marcó el cierre de las vacaciones de invierno, la semana en Luján estará dominada por el frío, el cielo cubierto y la posibilidad de nuevas precipitaciones.

El lunes comenzará con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 15°C. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera neblina durante la madrugada y las primeras horas del día. Luego, el cielo permanecerá mayormente nublado y podrían registrarse lluvias aisladas hacia la noche. Por su parte, el radar Windy indica que también existe probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

El martes continuará con condiciones similares, aunque sin lluvias pronosticadas. La jornada tendrá cielo nublado, con bancos de niebla al inicio y al final del día. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 15°C.

Para el miércoles se espera otra jornada con abundante nubosidad y temperaturas que irán de los 10°C a los 17°C.

El jueves volverían las lluvias, en un contexto de cielo cubierto y temperaturas de entre 12°C y 18°C.

En tanto, el viernes mejorarán las condiciones. Se prevé una jornada mayormente nublada, sin precipitaciones, con una mínima de 9°C y una máxima cercana a los 15°C.

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026