El Teatro Municipal Trinidad Guevara presenta una programación infantil gratuita

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026

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Durante las vacaciones de invierno.

Durante las dos semanas de receso escolar, la Sala Oficial del Teatro Municipal Trinidad Guevara informó que ofrece una cartelera especial con espectáculos infantiles gratuitos para disfrutar en familia.

Las funciones serán siempre en el horario de las 14.30 horas, y se detallan a continuación:

Martes 21

“La huerta de Panchito”, con Carlos Scappatura.

Espectáculo de títeres – Grupo Carne de cañón

Un espectáculo de títeres para toda la familia que invita a descubrir, a través del humor y sus personajes, las aventuras que suceden en la huerta de Panchito.

Miércoles 22

“Imaginando vuelo” Circo – La Tamarí

Un espectáculo de circo con acrobacias, humor y destrezas que invita a grandes y chicos a dejar volar la imaginación.

Jueves 23

“El salto mortal” Show de payasos – Grupo Carne de cañón

Humor, juegos y participación del público se combinan en un espectáculo pensado para que chicos y grandes compartan una tarde de risas.

Viernes 24

“10 años de circo” Circo – La Tamarí

La compañía celebra una década de trayectoria con un espectáculo que reúne acrobacias, humor y distintas disciplinas circenses para toda la familia.

Jueves 30

“Imaginando vuelo” Circo – La Tamarí

Un espectáculo de circo con acrobacias, humor y destrezas que invita a grandes y chicos a dejar volar la imaginación.

Viernes 31

“El pinchador de globos” Show de payasos – Grupo Carne de cañón

Humor, juegos y participación del público se unen en un espectáculo pensado para compartir una tarde de diversión en familia.

Las entradas se podrán retirar en la boletería del teatro, a partir de dos horas antes de cada función.

Además, el teatro contará con espectáculos arancelados para todas las edades, con funciones a las 16:30. Toda la cartelera y la reserva de entradas pueden consultarse en el sitio web www.teatrotrinidadguevara.com.ar

Horarios de boletería presencial:

Lunes a sábados: de 10 a 18 horas.

Domingos y feriados: abierta únicamente dos horas antes de cada función.

Para solicitar más información, comunicarse al 02323 42-0074

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026