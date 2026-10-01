El Teatro Municipal presentó su programación de octubre
trinidad guevara
Cultura.
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Con una cartelera que reúne música, teatro, danza y comedia, el Teatro Municipal Trinidad Guevara presenta su programación de octubre. Durante el mes habrá conciertos, espectáculos de baile, obras de teatro y propuestas de la Comedia Municipal de Luján.
Programación de octubre
Jueves 1 – 21 horas
“Letra y música”
Marta Gómez – Concierto de música
La reconocida cantautora colombiana presenta un concierto que recorre sus 25 años de trayectoria, con canciones que combinan poesía, ritmos folklóricos latinoamericanos y jazz.
Entradas desde $50.000 (boletería presencial y virtual)
Domingo 4 – 20 horas
Concierto de la Orquesta El Ombú
La Orquesta El Ombú se presenta con un nuevo concierto por sus 19 años en el Teatro Municipal.
Entradas $7.000 (boletería presencial)
Miércoles 7 – 19 horas
“Somos Música”
Escuela de arte en concierto
La Escuela de Arte presenta una nueva muestra musical.
Entrada gratuita (boletería presencial)
Jueves 8 – 20:30 horas
“Baila y brilla con tus pies”
Show de baile
El Grupo Coreográfico Ritmos con Agus presenta su muestra anual de fin de año, con danza, música y artistas invitados.
Entradas $15.000 (boletería presencial y virtual)
Viernes 9 – 20:30 horas
“VLOW” – Show Viva 2026
Un espectáculo que propone un divertido recorrido por distintos canales de televisión, desde los clásicos canales de aire y cable hasta los deportivos, musicales y las plataformas actuales.
Entradas $14.000 (boletería presencial y virtual)
Sábado 10, domingo 11, viernes 16, y sábado 17 – 20:30 horas
“Los martes, orquídeas”
La Comedia Municipal presenta la versión teatral de Jorge Maestro del clásico “Los martes, orquídeas”, con dirección de Jorge Storani. La historia se centra en Elenita, una joven tímida y romántica cuyo padre intenta ayudarla a cambiar enviándole cada semana un ramo de orquídeas de un supuesto admirador.
Entradas $20.000 (boletería presencial y virtual)
Jueves 22 – 20:30 horas
“La casa de Bernarda Alba”
La obra de Federico García Lorca presenta a nueve mujeres sometidas al estricto luto impuesto por Bernarda, en una convivencia marcada por secretos, deseos y conflictos que llevarán a la familia al límite. Dirección de Marcelo Cosentino.
Entradas $30.000 (boletería presencial y virtual)
Viernes 23 – 21 horas
“La venganza será terrible”
Espectáculo radial – Alejandro Dolina
El reconocido espectáculo radial llega al teatro de la mano de Alejandro Dolina, junto a Patricio Barton, Gillespi y El Trío Sin Nombre.
Entradas $45.000 Platea, $40.000 Palco y Pullman(boletería presencial y virtual)
Sábado 24 – 21 horas
Origen Luján – 25 años
Grupo Origen Luján festeja sus 25 años de trayectoria en la sala que lo vio nacer, con artistas amigos y todas esas canciones que acompañaron sus pasos y que el público abrazó. Vení a disfrutar del presente de esta agrupación musical, que representa la identidad musical lujanense en cada escenario del país que visitan.
Entradas $20.000 (boletería presencial y virtual)
Martes 27 – 17:30 horas Muestra de teatro adultos mayores
-20:30 horas Muestra de teatro grupo adolescentes Prof. Manu Aime
Una jornada que reúne dos propuestas de teatro: una muestra de teatro de Casita y una presentación del grupo de adolescentes de Manu Aimé.
Sábado 31 – 20:30 horas
“Sorciéres”
Obra de teatro – Dionisio producciones
Tras una reciente confesión, se ha decidido el comienzo de una serie de juicios en contra de la terrible brujería que ha estado condenado a nuestra preciada ciudad. Como fieles devotos, la población de Salem no permitirá que esta plaga siga dañando a nuestra comunidad. Si cuenta con alguna información sobre amantes del diablo, sea bienvenido a informar bajo el más profundo anonimato…
Salem, 1692. Una mujer, un presagio y diez vidas en juego. ¿Se puede acaso cambiar el destino?
Entradas $18.000 (boletería presencial y virtual)
Horarios de boletería
Presencial: Martes a sábados: 14 a 21 horas
Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).
Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.
Virtual: Las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar
Visitas guiadas para escuelas
Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para descubrir el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conocer su historia.
Una experiencia para acercar a chicos y chicas al mundo del teatro.
Informes: 420074
Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara
El Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió el nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala.
Con más de 200 presentaciones anuales y una asistencia que supera las 50.000 personas, sostiene y proyecta la vida cultural de Luján, y es un espacio de referencia, encuentro y creación para la comunidad artística de la ciudad.
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Publicado el jueves 1 de octubre de 2026