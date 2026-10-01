El Teatro Municipal presentó su programación de octubre

Programación de octubre

Jueves 1 – 21 horas

“Letra y música”

Marta Gómez – Concierto de música

La reconocida cantautora colombiana presenta un concierto que recorre sus 25 años de trayectoria, con canciones que combinan poesía, ritmos folklóricos latinoamericanos y jazz.

Entradas desde $50.000 (boletería presencial y virtual)

Domingo 4 – 20 horas

Concierto de la Orquesta El Ombú

La Orquesta El Ombú se presenta con un nuevo concierto por sus 19 años en el Teatro Municipal.

Entradas $7.000 (boletería presencial)

Miércoles 7 – 19 horas

“Somos Música”

Escuela de arte en concierto

La Escuela de Arte presenta una nueva muestra musical.

Entrada gratuita (boletería presencial)

Jueves 8 – 20:30 horas

“Baila y brilla con tus pies”

Show de baile

El Grupo Coreográfico Ritmos con Agus presenta su muestra anual de fin de año, con danza, música y artistas invitados.

Entradas $15.000 (boletería presencial y virtual)

Viernes 9 – 20:30 horas

“VLOW” – Show Viva 2026

Un espectáculo que propone un divertido recorrido por distintos canales de televisión, desde los clásicos canales de aire y cable hasta los deportivos, musicales y las plataformas actuales.

Entradas $14.000 (boletería presencial y virtual)

Sábado 10, domingo 11, viernes 16, y sábado 17 – 20:30 horas

“Los martes, orquídeas”

La Comedia Municipal presenta la versión teatral de Jorge Maestro del clásico “Los martes, orquídeas”, con dirección de Jorge Storani. La historia se centra en Elenita, una joven tímida y romántica cuyo padre intenta ayudarla a cambiar enviándole cada semana un ramo de orquídeas de un supuesto admirador.

Entradas $20.000 (boletería presencial y virtual)

Jueves 22 – 20:30 horas

“La casa de Bernarda Alba”

La obra de Federico García Lorca presenta a nueve mujeres sometidas al estricto luto impuesto por Bernarda, en una convivencia marcada por secretos, deseos y conflictos que llevarán a la familia al límite. Dirección de Marcelo Cosentino.

Entradas $30.000 (boletería presencial y virtual)

Viernes 23 – 21 horas

“La venganza será terrible”

Espectáculo radial – Alejandro Dolina

El reconocido espectáculo radial llega al teatro de la mano de Alejandro Dolina, junto a Patricio Barton, Gillespi y El Trío Sin Nombre.

Entradas $45.000 Platea, $40.000 Palco y Pullman(boletería presencial y virtual)

Sábado 24 – 21 horas

Origen Luján – 25 años

Grupo Origen Luján festeja sus 25 años de trayectoria en la sala que lo vio nacer, con artistas amigos y todas esas canciones que acompañaron sus pasos y que el público abrazó. Vení a disfrutar del presente de esta agrupación musical, que representa la identidad musical lujanense en cada escenario del país que visitan.

Entradas $20.000 (boletería presencial y virtual)

Martes 27 – 17:30 horas Muestra de teatro adultos mayores

-20:30 horas Muestra de teatro grupo adolescentes Prof. Manu Aime

Una jornada que reúne dos propuestas de teatro: una muestra de teatro de Casita y una presentación del grupo de adolescentes de Manu Aimé.

Sábado 31 – 20:30 horas

“Sorciéres”

Obra de teatro – Dionisio producciones

Tras una reciente confesión, se ha decidido el comienzo de una serie de juicios en contra de la terrible brujería que ha estado condenado a nuestra preciada ciudad. Como fieles devotos, la población de Salem no permitirá que esta plaga siga dañando a nuestra comunidad. Si cuenta con alguna información sobre amantes del diablo, sea bienvenido a informar bajo el más profundo anonimato…

Salem, 1692. Una mujer, un presagio y diez vidas en juego. ¿Se puede acaso cambiar el destino?

Entradas $18.000 (boletería presencial y virtual)

Horarios de boletería

Presencial: Martes a sábados: 14 a 21 horas

Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).

Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.

Virtual: Las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar

Visitas guiadas para escuelas

Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para descubrir el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conocer su historia.

Una experiencia para acercar a chicos y chicas al mundo del teatro.

Informes: 420074

Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara

El Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió el nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala.

Con más de 200 presentaciones anuales y una asistencia que supera las 50.000 personas, sostiene y proyecta la vida cultural de Luján, y es un espacio de referencia, encuentro y creación para la comunidad artística de la ciudad.