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El Teatro Municipal presenta su agenda para el mes de agosto

Cultura

Toda la programación.



Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026

La Municipalidad informó que, con una cartelera que reúne teatro, música, danza, stand up, comedia musical y propuestas para todas las edades, el Teatro Municipal Trinidad Guevara presenta su programación con espectáculos de artistas locales y nacionales.

Durante agosto habrá funciones para público general, muestras de escuelas de danza y música, espectáculos de humor, conciertos, comedias teatrales y propuestas impulsadas por instituciones culturales de la ciudad.

Programación de agosto
Jueves 6 – 20:30 horas
“Belly Dance”
Danza árabe – Yanina Destéfano
Alumnas del estudio presentan una muestra con coreografías de danza árabe.
Entradas: $15.000 (boletería presencial y digital)

Viernes 7 – 21 horas
“Dije un chiste”
Show de stand up – Ezequiel Campa
El reconocido comediante presenta un nuevo unipersonal donde combina humor, observación y situaciones cotidianas con su estilo irreverente. Espectáculo recomendado para mayores de 16 años.
Entradas: $36.000 (boletería presencial y digital)

Sábado 8 – 21 horas
“BOOM siente el ritmo”
Estudio de baile – Carla Eizaguirre
Muestra de danza con coreografías interpretadas por alumnos de todas las edades.

Entradas: $12.000 (boletería presencial y digital)

Domingo 9 – 16 y 18:30 horas
“Muestra de invierno”
DANZARTE Studio – Lore Giménez
Muestra de danza con coreografías interpretadas por alumnos de todas las edades.

Entradas $23.000 (boletería presencial y digital)

Viernes 14 – 19:30 y 21:30 horas
“Emme Dance Show”
Escuela de baile
Alumnos del estudio presentan una nueva muestra de baile con las coreografías trabajadas.
Entradas: $20.000 (boletería presencial y digital)

Sábado 15 – 20 horas
“ABBA MIA”
Comedia musical – IAP
Inspirada en las inolvidables canciones de ABBA, la obra combina música, baile y teatro en una historia pensada para disfrutar en familia.
Entradas: $15.000 (boletería presencial y digital)

Domingo 16 – 19:30 horas
“Proyecto Musicarte”
Show musical – Alumnos de Carolina Milanese
Alumnos de Carolina Milanese presentan una muestra de música que reúne distintas interpretaciones como muestra del trabajo realizado.
Entradas: $22.000 (boletería presencial y digital)

Lunes 17 – 17 horas
“Pequeño Pez”
Show musical infantil
Luego de recorrer algunos de los escenarios más importantes del país, Pequeño Pez llega a Luján con un espectáculo que combina música en vivo, teatro, danza y títeres. Una propuesta participativa para disfrutar en familia.

Entradas desde $40.000 (boletería presencial y digital)

Viernes 21 – 21 horas
“Movimientos del alma”
Show de baile – Profesores Bandervek y Cravero
Un espectáculo de danza que reúne distintas coreografías y estilos.

Entradas: $15.000 (boletería presencial y digital)

Sábado 22 – 18 y 21 horas
“Movimientos del alma”
Show de baile – Profesores Bandervek y Cravero
Entradas: $15.000 (boletería presencial y digital)

Jueves 27 – 20 horas
“Concierto abierto”
Concierto de Orquestas Juveniles – Profesor Pato Colella
Entrada gratuita (boletería presencial)

Sábado 29 – 21 horas
“Terapia Despareja”
Comedia teatral
Eli y Martín Risotti protagonizan una comedia que combina humor y situaciones cotidianas para retratar, entre sesiones de terapia de pareja, los desafíos de la convivencia y las diferencias que atraviesan toda relación.

Entradas: $40.000 (boletería digital)

Domingo 30 – 19 horas
“Circo de Alba”
Show de baile – Profesora Albi Ausilio
Una muestra de danza inspirada en el universo del circo, en un espectáculo protagonizado por alumnos del estudio.
Entradas: $15.000 (boletería digital)

Horarios de boletería
Presencial:
Martes a sábados: 10 a 20 horas.
Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).
Las entradas gratuitas se retiran por boletería, dos horas antes de cada función.
Virtual:
Las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar

Visitas guiadas para escuelas
Las escuelas pueden solicitar visitas guiadas para descubrir el detrás de escena del Teatro Municipal Trinidad Guevara y conocer su historia.
Una experiencia para acercar a chicos y chicas al mundo del teatro.
Informes: 420074

Sobre el Teatro Municipal Trinidad Guevara
El Teatro Municipal fue inaugurado el 22 de noviembre de 1980. Cinco años más tarde, recibió el nombre “Trinidad Guevara”, en honor a la actriz rioplatense, con Tina Helba y Alfredo Alcón como padrinos de la sala.
Con más de 200 presentaciones anuales y una asistencia que supera las 50.000 personas, sostiene y proyecta la vida cultural de Luján, y es un espacio de referencia, encuentro y creación para la comunidad artística de la ciudad.

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026

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