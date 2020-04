El Sindicato ATUNLU aportó más de 500 mil pesos

Gracias a la Solidaridad de las y los Trabajadores de la UNLu, el Fondo Solidario promovido por el Sindicato entre el 28 de Marzo y el 1° de Abril, recaudó $ 285.125 y la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Universidad Nacional de Luján –ATUNLu- aportó la misma suma, totalizando un fondo de $ 570.250 para donaciones a comedores y merenderos de las ciudades en que la UNLu tiene sede y materiales para acciones solidarias de la Comunidad Universitaria.

Al día de hoy se han transferido $ 443.800 (*) a los Municipios de San Fernando, Chivilcoy y Luján para la asistencia a comedores barriales que atienden.

En tanto se han efectivizado donaciones al centro de prácticas de la UNLu “La casita del Barrio Mitre” de San Miguel y el comedor “Lazos de Sueños” de Campana, donde trabajan miembros de la comunidad universitaria.

Además, estamos colaborando con la compra de materiales que requieren dos proyectos en desarrollo por parte de miembros de la Comunidad Universitaria (docentes y nodocentes):

Fabricación de máscaras mediante impresión 3D que tienen uso en los centros de salud. Esto se hace con planos de libre distribución que aporta la comunidad internacional.

Prototipo de ventilador mecánico automático que podría tener uso en centros de salud. Hasta el consenso de la comunidad científico/médica acerca de su eficiencia y/o aplicabilidad, se desarrolla un prototipo funcional para que, llegado el caso y la validación, se puedan producir.

«Las necesidades en nuestras comunidades son inmensas, sabemos que estas ayudas solo son una gota en el océano, pero estamos convenidos que la Solidaridad es el puente entre quienes gozamos del derecho al trabajo seguro y quienes padecen la cruel desigualdad social» explicaron.

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.” Eduardo Galeano

Gracias por la Solidaridad. Orgullosos de la Universidad, Orgullosos de ser Nodocentes!

3 de abril de 2020

*En nuestra página web www.atunlu.org.ar publicaremos las rendiciones.

