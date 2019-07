La precandidata a Intendente de Luján, Rita Sallaberry acompañó a la Gobernadora María Eugenia Vidal en una actividad oficial, donde se anunció la llegada del SAME Provincia a Luján.

“Las urgencias no tienen partido político. Nos dijeron que era imposible que el SAME funcione en la Provincia. Hoy hay 107 pruebas de que sí se puede. Los bonaerenses ya no están solos, si les pasa algo en la calle o tienen un accidente va a haber alguien que los va a ayudar y les va a dar la atención que merecen.”, destacó la Gobernadora Vidal.

Junto a Andrés Scarsi, Ministro de Salud de la Provincia, Rita Sallaberry anunció que “el SAME Provincia llega a Luján. Esto es posible, trabajando en conjunto con el equipo de la Gobernadora María Eugenia Vidal, para traer a Luján una salud de calidad a los vecinos.”

Por su parte el Ministro Scarsi destacó que “es muy importante buscar consensos y hacer que está política pública que ya alcanza a más de 13 millones de bonaerenses, llegue a Luján. A la brevedad, estas ambulancias que tienen el equipamiento y el personal adecuado estarán al servicio de los vecinos.

Publicado el viernes 5 de julio de 2019