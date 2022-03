Este sábado el plantel superior de Luján Rugby Club disputará sus primeros partidos amistosos de la pretemporada.

La pre intermedia enfrentará a Cardales (kick off 13:00hs), la intermedia chocará con San Miguel (kick off 14:30hs) y la primera se medirán con San Miguel (kick off 16:30hs).

Los encuentros serán en el predio del barrio La Loma.

Publicado el miércoles 2 de marzo de 2022