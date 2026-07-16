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«El que no salta…» Argentina le ganó a los ingleses y es finalista
Los jugadores mostraron una bandera de Malvinas.
Argentina le ganó la semifinal a Inglaterra por 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y lautaro Martínez y jugar al próximo domingo la final del mundo de fútbol ante la selección de España.
Luego del pitazo final y en medio de los festejos junto a los hinchas argentinos, los jugadores ingresaron al campo de juego una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas».
El plantel la desplegó frente a una de las tribunas mientras compartía los cánticos y la celebración con el público, en una imagen que se llevó gran parte de la atención tras la victoria.
Instantes después, Giovani Lo Celso tomó la bandera, la mostró nuevamente a los simpatizantes y finalmente la dejó sobre el césped, en una imagen que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales y medios de todo el mundo.
Publicado el miércoles 15 de julio de 2026