El «Pulga» Fredes renovó su contrato como técnico de Luján

Publicado el sábado 25 de octubre de 2025

Tras una gran campaña 2025, el DT seguirá al frente del equipo lujanero



TEl Club Luján confirmó la renovación del vínculo de Leandro “Pulga” Fredes como director técnico del primer equipo, luego de la destacada campaña realizada durante la temporada 2025.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la sede del club, con la presencia del presidente Federico Vanin y de Marcigliano, integrante de la Comisión Directiva, quienes acompañaron al entrenador en la formalización de la continuidad.

Bajo la conducción de Fredes, el Lujanero mostró un notable crecimiento futbolístico, consolidando un grupo competitivo y con identidad propia, que logró posicionarse entre los protagonistas del torneo.

Desde la institución destacaron la importancia de mantener la línea de trabajo y el proyecto que encabeza el “Pulga”, basado en el compromiso, la disciplina y el sentido de pertenencia.

“Estoy muy contento de seguir en este club que quiero tanto. Vamos a redoblar el esfuerzo para seguir creciendo y dejar a Luján lo más alto posible”, expresó el entrenador tras la firma.

