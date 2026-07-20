El Puente Mitre permanecerá cerrado por obras desde este lunes
Vehículos y peatones
Transito.
La Municipalidad de Luján informó que, a partir del lunes 20 de julio, el Puente Mitre permanecerá cerrado al tránsito vehicular y peatonal debido a la ejecución de obras de mantenimiento.
El corte se extenderá durante varios días, por lo que se solicita a vecinos, conductores y peatones utilizar recorridos alternativos mientras duren los trabajos.
Desde el Municipio pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y señalaron que las tareas tienen como objetivo mejorar la infraestructura y garantizar una circulación más segura una vez finalizadas las obras.
Publicado el lunes 20 de julio de 2026