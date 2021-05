El Pueblo quiere saber de que se trata

Transcurría el comienzo del año 1810, en el Virreinato del Rio de la Plata, colonia de España, se vivían momentos de incertidumbre, las noticias tardaban en llegar, ya se había pasado por dos años muy intensos, 1806 y 1807, donde se había sufrido la invasión de las tropas inglesas, pero gracias a la decisión y unión de la ciudadanía fueron expulsados con éxito. Estos hechos sembraron una semilla de confianza formando un pueblo más participativo y con capacidad de decisión.

En esos tiempos de la colonia, no todas las personas gozaban de los mismos derechos, la ciudadanía estaba conformada por varios estratos sociales, entre ellos encontrábamos a los llamados “VECINOS”, quienes habían nacido en España y poseían propiedades. Los denominados vecinos eran los únicos que podían acceder a los cargos relacionados con el gobierno, poseían todos los derechos, a su vez podían estudiar libremente y disfrutar de una vida llena de comodidades; luego estaban los “Criollos”, quienes eran de descendencia española, si bien podían

acceder a estudios, era muy difícil que pudieran llegar a algún cargo relacionado con el gobierno, ente ellos había grandes y pequeños comerciantes y también quienes ejercían oficios; por último se encontraban los “Esclavos” e “Indios” quienes no gozaban de derecho alguno.

En la parte comercial del virreinato, los impuestos alcanzaban a todos los niveles de la comunidad, pero había un hecho que molestaba y era motivos de queja, que era la parte de comercio exterior, estaba prohibido el comercio con otros mercados que no fueran de la colonia, tanto para las exportaciones como para las importaciones, motivo que hacía que el valor de la mercadería la manejaran desde el reino.

En lo que se refiere a la vida social y cultural, se destacó por ser tiempos de nuevos horizontes, la idea de libertad e igualdad llegaba a través de textos y de nuevos residentes que llegaban desde Europa, esta nueva corriente de ideas hace que se forme un organismo que controle el ingreso de bibliografía, evitando la difusión de los nuevos movimientos.

Entre todo este contexto social, las noticias de lo que sucedía en el viejo continente eran muy esperadas, y así fue que en el transcurso del mes de mayo la información que llega, van a cambiar el curso de la historia. Las noticias indican que el Rey, Fernando VII, había caído prisionero de las fuerzas francesas y que Napoleón Bonaparte había designado a su hermano José Bonaparte como rey de España, lo que hizo que el virrey que estaba a cargo perdiera poder real.

Todos estos motivos inquietaron a la población y exaltaron la idea de un gobierno con mayor integración y participación, luego de un tiempo de confrontar ideas, el 25 de Mayo se destituye al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se conforma la “Primera Junta”, Junta que se encargó de presentarse como heredera de las autoridades metropolitanas jurando fidelidad al monarca Fernando VII.

Esta Junta comenzó con una labor que se extendió hacia el interior del territorio, determinando la libertad de comercio, disminución de derechos de exportación, abrieron y promovieron el comercio exterior, entre otras medidas.

Nuestra revolución

Luján no estuvo al margen de todos estos acontecimientos, por el contrario, el cabildo de Luján fue el primer cabildo en reconocer a la Primera Junta de Gobierno y de aquí en adelante fue lugar de albergue y paso en el camino de la Independencia.

Cada paso y cada decisión que se tomó conformaron el puntapié inicial para lo que el 9 de Julio de 1816 se concreta, la INDEPENDENCIA de la Nación, la que se confirma y afirma con la proclamación de la Constitución Nacional de 1853, donde se delinean los derechos y obligaciones de los ciudadanos que habitan el suelo Argentino, poniéndonos a cada uno en un plano de IGUALDAD Y LIBERTAD.

Hoy también queremos saber…

Hoy a los argentinos nos toca nuevamente vivir momentos de angustia, no solo por la pandemia que está atravesando todo el planeta, sino por los momentos políticos en los que estamos viviendo.

Tiempos en donde la autoridad de los gobernantes está debilitada ante intereses personales de otros, usando recursos nacionales, para resolver problemas personales. Volvemos a la época de los privilegios donde algunos se creen indispensables y por lo tanto no se avergüenzan en falsear documentación para poder vacunarse antes del tiempo dispuesto, no sólo eso, recomiendan hacer lo mismo a los de su entorno más pequeño, dejando al personal esencial a la suerte de Dios.

Volvemos al agobio en los impuestos, a la prohibición de la exportación, al uso y abuso de tener la autoridad de disponer libremente de los recursos que genera el país para dar créditos a personas de su entorno que no cumple con los requisitos preestablecidos. A no tener educación presencial, pero si permitir futbol, shows televisivos llenos de gente, velorios multitudinarios, presentaciones del gobierno con multitud de gente acompañando y agolpados en las fotos.

Y aquí, Luján, no está al margen de todo lo que viene sucediendo. Hemos visto en las noticias compras por montos impresionantes, a proveedores recién inscriptos en Afip y sin lugar de depósito.

Podemos ver como se manejan a escondidas y de un día para otro te instalan un obrador sin haber charlado con los vecinos, ni haber presentado un estudio de impacto ambiental. Como se usa de la gente necesitada con el tema de la basura para armar una sesión extraordinaria donde se aceptan tierras de un donante que no vive, ni nunca vivió en Luján, para poder acceder a un crédito millonario; todo esto sin haber presentado a la comunidad el plan estratégico de acción.

Pero como en aquel mayo de 1810, la gente quiere saber de qué se trata, ya se han vivido situaciones similares y el país sigue, por el momento, teniendo herramientas para poner límite a los atropellos, para sostener y defender la libertad e igualdad que nos garantiza la constitución nacional.

Este año, es año de elecciones, participemos, informémonos, exijamos, sostengamos todos los logros alcanzados desde el 25 de Mayo de 1810. Sostengamos la República, sostengamos la Libertad, el derecho a elegir.

Sigamos diciendo QUEREMOS SABER DE QUE SE TRATA

VIVA A PATRIA !

