El PRODECOM coordina acciones ante el escenario hidrometeorológico de El Niño

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El Municipio informó que este viernes realizó una nueva reunión del Sistema de Protección y Defensa de la Comunidad (PRODECOM), encabezada por el Intendente Municipal, Leonardo Boto. Participaron el Presidente del HCD, Federico Vanin; representantes de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y la Cooperativa Eléctrica; y autoridades del Departamento Ejecutivo. El encuentro tuvo como objetivo analizar el escenario hidrometeorológico previsto para los próximos meses y fortalecer la coordinación institucional ante posibles tormentas intensas, anegamientos, olas de calor e incendios rurales.

Entre las principales líneas de trabajo se abordaron la actualización del Plan de Contingencia, la revisión de los protocolos y niveles de alerta, la definición de roles y responsabilidades, y la evaluación de los recursos humanos, materiales y logísticos disponibles. También se avanzó en el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana, la elaboración de un Plan Local de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, Rurales y de Interfase, y la preparación del sistema sanitario y los servicios esenciales ante temperaturas extremas.

Durante la reunión se analizaron las posibles implicancias de este escenario sobre la cuenca del río Luján. En ese sentido, se destacó que las obras ejecutadas en el marco del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Luján incrementaron la capacidad hidráulica del sistema y redujeron la probabilidad de afectación ante eventos frecuentes. Asimismo, se remarcó la importancia de mantener el monitoreo de las precipitaciones, la humedad del suelo, los niveles del río y sus afluentes para anticipar posibles situaciones de riesgo.

Qué es el fenómeno El Niño 2026–2027:

El Niño-Oscilación del Sur es un fenómeno climático natural de gran escala que modifica los patrones de circulación atmosférica. Las proyecciones actuales indican un escenario compatible con un evento de intensidad significativa, que podría favorecer temperaturas y precipitaciones superiores a los valores normales en el centro-este de la Argentina durante la primavera y el inicio del verano 2026–2027. Se trata de una mayor predisposición climática y no de un pronóstico determinístico de inundaciones.

Las lluvias intensas o persistentes pueden generar anegamientos y aumentar el caudal de ríos y arroyos, especialmente cuando encuentran suelos con elevada humedad. A su vez, los períodos de altas temperaturas requieren reforzar la prevención de incendios rurales y de interfase, la atención de grupos vulnerables y la capacidad de respuesta de los servicios esenciales.

En la cuenca del río Luján, la respuesta hidrológica depende de la combinación de distintos factores: la intensidad, duración y distribución de las precipitaciones, la humedad previa del suelo, los niveles iniciales del río y sus afluentes, y la capacidad de conducción del sistema. Por este motivo, el seguimiento integrado de estas variables resulta fundamental para anticipar escenarios y fortalecer la gestión preventiva del riesgo.

Publicado el sábado 1 de agosto de 2026