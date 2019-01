El Presupuesto 2018 no estará en la sesión extraordinaria del lunes

No tiene despacho. Solo habrá dos temas para discutir.

El próximo lunes habrá sesión en el Concejo Deliberante, que le dará continuidad a la iniciada el pasado 4 de enero. Cinco son los temas que quedaron pendientes en dicho encuentro: presupuesto 2018, aumento de tasas de recolección de residuos y sanitarios, tasa de alumbrado público, viviendas de Olivera y el cargo de Director en el Juzgado de Faltas.

No obstante, el viernes por la mañana hubo reunión de labor de todos los Presidente de Bloque, donde se encontraron con que solo dos expedientes tienen despacho. Por lo que, los temas a tratar solo serán lo de las viviendas de Olivera y el Juzgado de Faltas. El polémico Presupuesto 2018 no tendrá tratamiento ya que no cuenta con las firmas suficientes.

Publicado el viernes 11 de enero de 2019