El Presidente y la Angustia

LeL: ¿Qué opinión tenés sobre la respuesta del presidente en la conferencia de prensa del fin de semana pasado?

E.G.: Lo primero es aclarar que la pregunta fue pertinente y la respuesta también. Después se hace necesario contextualizar a los actores. El presidente es humano y él y todo su gabinete están atravesados por una situación de mucho stress en los últimos 80 días y por ende también está algo angustiado. La periodista hace su trabajo, pregunta y pregunta de manera correcta sobre una realidad.

La respuesta no fue la mejor o la más esperada, pero si no contextualizamos vamos a interpretar lo que queremos interpretar intencionalmente. Un mal que nos aqueja desde hace muchos años.

Creo que la pregunta sería, ¿desde qué contexto o mapa representacional, el presidente escuchó la pregunta? Si vos te vinculás con la guardia en alto vas a ver siempre enemigos delante de tuyo. Y en una conferencia de prensa destinada a extender nuevamente la cuarentena, es casi seguro que hubo stress y tensión en la escucha. Nos pasaría a cualquiera de nosotros. Darle más letra al tema me parece en vano.

L.e.L.:La periodista hace referencia a una realidad concreta y verificable para el 80% de los argentinos. ¿Es tan difícil reconocer esa realidad?

E.G.: La Pandemia y la consecuente cuarentena forzosa y forzada, ha cambiado todo. Desde lo vincular en el seno familiar hasta las formas de trabajo y estudio, pasando por lo macroeconómico o cómo hacemos los mandados, todo se ha visto trastocado. Es en ese contexto, en el que las respuestas emocionales emergen claramente.

La Angustia es primero “señal”, es decir, nos indica que algo en el eje emocional-psicológico no anda bien. Les digo a todos y todas que angustiarse es esperable, lógico, natural (como variable del stress y este mismo como respuesta fisiológica) y saludable, ya que pone en alerta al sujeto de que algo nos está molestando. Y entonces podemos reaccionar saludablemente.

La diferencia está en 2 preguntas reveladoras: ¿Qué hace cada uno de nosotros con esa angustia? Podemos quejarnos y echarle la culpa al otro, podemos paralizarnos y solo llorar. También podemos darle batalla y ver el vaso medio lleno, apalancarnos en todo lo que tenemos y cambiar la energía.

La otra pregunta es: ¿Cuáles son las herramientas subjetivas y sociales con que disponemos para enfrentarla y en el mejor de los casos, metabolizarla?

Ojo, no es lo mismo enfrentar la cuarentena con o sin laburo, con o sin la heladera llena, con o sin crédito en tu celular o compu. No es lo mismo enfrentarla codo a codo con tu esposo que si él te pega o te grita cada noche. Como tampoco es lo mismo si sos soltero o si tenés 3 pibes. ¡Todos podemos angustiarnos y mucho más los sectores más vulnerables!

L.e.L.: ¿Qué consejo sencillo nos dejás para enfrentar la angustia?

E.G.: Hay dos senderos posibles. El rápido y furioso de la medicación o la auto-medicación para esconder el síntoma y salir a la calle o el sendero más difícil y lento, pero el único capaz de solucionar y pacificar tu corazón: La Palabra. El uso del lenguaje. Hablar con tu vieja, con tu esposa, con tu psicoanalista o con el pastor o el sacerdote. Nuestros abuelitos andinos decían que cuando hablamos o cantamos “exorcizamos a los demonios”.

Aislarse y encerrarse en la pieza no ayuda. Tomar alcohol o tóxicos como “ansiolíticos naturales” te deja siempre andando en círculos una y otra vez. Una vez, un paciente en una comunidad terapéutica me dijo, “siempre quiero ahogar mis penas. Pero ellas… saben nadar”

Contar lo que nos pasa nos ubica en comunidad y en conexión con el otro y así alivianamos el peso. Animate a decir, nos sos la única. Esto nos esta pasando a casi todos, aunque de diferentes maneras. No es un pecado ni una muestra de debilidad angustiarse. Mostrar nuestra humana debilidad es fortaleza ante los ojos del universo.

Publicado el miércoles 27 de mayo de 2020