El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva aún es elevado

En las últimas horas Luján recibió nuevas vacunas y Luján en Línea dialogó con Mariana Girón, Secretaria de Salud del municipio, sobre la campaña de vacunación, los centros donde se aplican y las complicaciones del invierno.

«En los últimos tres días llegaron 8.800 vacunas a nuestro distrito, lo cual es una noticia muy importante. Llegaron tres mil Sputnik V de primera dosis para la Colonia Cabred y otras tres mil, más 2.800 primeras dosis de Astrazeneca, para el Polideportivo», comenzó.

«Aquellos mayores de 70 años que todavía no hayan recibido la primera dosis, tienen que acercarse al vacunatorio más cercano y allí se la aplicarán. Si se inscribieron y por alguna razón no pudieron asistir, también podrán ir, al igual que quienes no se han inscripto. Vacunamos de lunes a lunes. Estamos teniendo turneras de 800 turnos diarios y el domingo tuvimos muchas ausencias. Es importante que los vecinos sepan que estamos todos los días, ya sea para evacuar dudas, como para vacunar», confirmó.

«Los vacunatorios están ubicados en el Polideportivo Municipal, en la sede de Suteba y en la Colonia Cabred. En el Hospital no, para separar las sedes de vacunación de los lugares de asistencia. Por eso hemos transferido el equipo al Polideportivo, Es importante que chequeen las aplicaciones, para corroborar si les han enviado el turno», agregó.

«En términos de vacunación estamos bien, ya que tenemos aplicadas más de 40 mil dosis, lo que es un número importante. Pero necesitamos seguir vacunando. Respecto de la cantidad de contagios, en la última semana tuvimos una leve baja, al igual que en el número de internaciones. Igualmente sigue siendo muy alta la cantidad de pacientes que tenemos en terapia intensiva, tanto en los privados como los públicos», sostuvo.

«Las dos estrategias que van a dar resultados son la vacunación y reducir la circulación. Justamente en Europa, donde en algunos países mejoró la situación respecto al Coronavirus, tenían medidas de restricción muy estrictas y una fuerte campaña de vacunación. Nosotros no hemos dejado de vacunar desde diciembre y estamos manejando todas las estrategias de vacunación, no solo con la del Covid-19, sino también con la antigripal y la del calendario», expresó.

«El invierno siempre es un factor de complicación para todo el sistema de salud y todavía nos va a faltar tiempo para la vacunación. Pero en buena medida va a depender de la circulación. Siempre genera complicaciones, por eso nos preocupa la ocupación de camas, que si bien hubo una baja, es leve. Por eso insistimos en la campaña y en las medidas de cuidado, aún para quienes ya han recibido las dos dosis», finalizó Mariana Girón, Secretaria de Salud de Luján.

Publicado el martes 8 de junio de 2021