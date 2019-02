El piloto Ayrton Pérez arrancó el año a fondo

En la primera presentación de la temporada, el Campeón Argentino de Karting Ayrton Pérez se quedó con el triunfo en la 2ª fecha de Verano de RMC Buenos Aires. La fecha contó con la particular Vuelta Joker en sus competencias finales. La cita tuvo lugar en el trazado porteño.

El piloto de Luján arrancó el año “con paso firme” en la clase Micro Max. En la clasificación, obtuvo el 2° mejor registro y en las mangas le correspondió el 1° y 3° lugar, respectivamente para cada una de ellas.

En la competencia final, el uso de las vueltas Joker dieron un toque especial a la definición de la etapa. El lujanense supo aprovechar sus oportunidades para sostenerse en ritmo rápido y dominar la competencia hacia el cierre de la carrera.

Cerca de la definición, sostuvo a su más cercano adversario, quien le propuso debate por el triunfo. Finalmente logró prevalecer en el primer lugar, llevándose la victoria que augura otra buena temporada junto al karting.

Sobre esta actuación, enfatizó con entusiasmo: “Arrancamos con un logro impresionante el año aunque esta sea una fecha de verano. Para nosotros fue una prueba para empezar el torneo anual en Rotax Buenos Aires. Hay chicos que van muy rápido y no va a ser fácil pelear el campeonato este año. Estuvo muy linda la carrera con la Vuelta Joker, con unos pilotos que sabían manejar muy bien. No hubo choques ni roces. Sobre el final se me vino Santino Dore y lo aguante bastante bien. Estamos muy felices con el resultado”.

Cerrando sus comentarios, completó: “Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis abuelos, a mis primos, a mis tías, a mi abuela, a toda la familia que siempre me acompaña, y especialmente a Chip Truck, a Diagno Truck, y a todos los que siempre me apoyan”.

El piloto de Luján estará disputando el primer evento de la temporada 2019 de RMC Buenos Aires el fin de semana del 3 de marzo, en el mismo trazado de la ciudad de Buenos Aires. Allí integrará el lote de la clase Micro Max y buscará alcanzar la plaza que otorga el certamen para el evento Mundialista.

Publicado el lunes 18 de febrero de 2019